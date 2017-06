Amberg im Guinessbuch der Rekorde? Das könnte bald der Fall sein. Am Samstag, 29. Juli, will die Stadt den Weltrekord im "Mensch ärgere dich nicht"-Spielen aufstellen. Benötigt werden dafür mindestens 1054 Mitwirkende.

Der Zeitplan Ab 18 Uhr kommen die Spieler am Marktplatz an und werden dort auch mit den Abläufen vertraut gemacht. Um 19 Uhr startet dann der Rekordversuch. Ab 20 Uhr soll das Treffen gemütlich ausklingen.

Das weltbekannte Gesellschaftsspiel ist die Erfindung von Josef Friedrich Schmidt, einem gebürtigen Amberger. Auf Initiative von Bürgermeisterin Brigitte Netta rufen der Stadtmarketingverein und die Stadt nun dazu auf, sich an diesem Weltrekordversuch zu beteiligen. Am 29. Juli sollen möglichst viele Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer gleichzeitig auf dem Marktplatz würfeln, ziehen und schmeißen. Dabei gilt es den Rekord aus Limbach-Oberfrohna (Sachsen) zu schlagen, wo im Vorjahr 1053 Menschen mitmachten.Damit es mit einer neuen Bestmarke klappt, rufen die Veranstalter bereits jetzt dazu auf, sich unter rekord.amberg.de kostenlos anzumelden. "Wir freuen uns auf ein tolles Event und auf ein einmaliges Gemeinschaftsgefühl", sagt Simone Schlage, die Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Der Service-Club Round Table 235 Amberg-Sulzbach sorgt für die Verpflegung der Akteure, wobei alle Einnahmen gespendet werden. Die zur Verfügung gestellten Spiele werden anschließend an soziale Einrichtungen verschenkt.