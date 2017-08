Der Lobgesang von Felix Mendelssohn-Bartholdy und die Johannespassion von Gottfried August Homilius, Schüler von Johann Sebastian Bach, sind die Höhepunkte für Mitglieder des Oratorienchores im abgelaufenen Sängerjahr.

Bei der Mitgliederversammlung im Probenraum der Klangwerkstatt berichteten Vorsitzender Wolfgang Streich und Chorleiter Thomas Appel von den Aktivitäten 2016/2017. Renate Dörner gab eine gute Bilanz der Kassengeschäfte ab. Schon jetzt freuen sich die Mitglieder auf das Weihnachtsoratorium I bis III.Die wichtigsten Anlässe seien neben den fünf Vorstandssitzungen die musikalischen Höhepunkte gewesen, sagte Streich. Zuletzt gab der große Chor in der Basilika Waldsassen ein Konzert. Irene Leers beendete ihre jahrelange und umfangreiche Archivarbeit, Dank wurde auch der Klangwerkstatt gesagt. Der umsichtige Chorrepetitor Wolfgang Herrneder verließ die Sänger. Dank gebühre besonders auch Christian Widmann. Er betreut die Homepage und untersützt künftig den Leiter bei seiner Arbeit, so Streich. "Es soll unser Anliegen sein, den Chor mit seiner Bedeutung mehr publik zu machen", sagte der Vorsitzende. Gesellschaftliche Anlässe seien wichtig. Man habe in den vergangenen drei Jahren Spenden erhalten, denn es sei nicht einfach, große Konzerte mit Solisten und Orchester zu finanzierten. Thomas Appel schloss sich dem Lob des Vorsitzenden für die Sängerschaft und die fördernden Mitglieder an. "Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Leistungen des Ensembles", sagte Appel.Ab Herbst werde man sich energisch mit den neuen Herausforderungen befassen. Für das anschließende Sommerfest dankte man auch besonders Sigrid und Günter Hummel. Kassenchefin Renate Dörner fand Zustimmung bei der Revision und den Chormitgliedern. Sie wurde einstimmig entlastet. Mit großem Dank wurden Inge Flechsig, die seit 60 Jahren singt, Elly Weymayr für 37 Jahre und Waltraud Hußmann für 43 Jahre verabschiedet. Wolfgang Streich und Thomas Appel ehrten für 20 Jahre Mitwirkung im Chor Gundula Schneider und Gabriele Appel, für 25 Jahre Gabi und Roland Strehl aus Kümmersbruck, für 30 Jahre Theresia Vahle, für 35 Luise Benz und für 46 Jahre Eva-Maria Paulus. Mit einem Dank an Wolfgang Streich, Thomas Appel und die Sängerschar leitete zweite Vorsitzende Michaela Glaser zum Sommerfest mit Stärkung über.