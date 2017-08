Die Autofahrer, die am Samstag um 14 Uhr über die Seminar- und Lange Gasse zum Malteserplatz wollten, mussten sich ein paar Minuten gedulden. Dafür bekamen sie ein absolut sehenswertes Schauspiel geboten.

Amberg. (tk) Vom ehemaligen Jesuitenkolleg aus führte der mittelalterliche Festumzug zum Marktplatz - allen voran Jörg Pickelmann, der Vorsitzende des Vereins für erlebte Geschichte (Cantus Ferrum), sowie das Brautpaar Pfalzgraf Philipp (Martin Saloga aus Sulzbach-Rosenberg) und Margarete von Bayern-Landshut (Annika Stinner aus Amberg).Sie spielten hoch zu Ross die Amberger Hochzeit nach, die 1474 fünf Tage lang die Generalprobe für die berühmte Landshuter Hochzeit von 1475 war. Der Zug durch die Altstadt bildete den Höhepunkt des dreitägigen Brunnenfestes, das Cantus Ferrum zum neunten Mal auf die Beine gestellt hatte. Dazu waren Gruppen aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Das Lagerleben spielte sich von Freitag bis Sonntag rund um den Maxplatz ab, zu bestaunen gab es aber auch auf dem Marktplatz viel. Dort sah es so aus, als verstünden die Männer keinen Spaß. "Nimm' dies, du Schurke!", sprach der Ritter, der sich die Anfeindungen nicht gefallen lassen wollte. Nach der nachgestellten Szene gab's viel Beifall.Die Amberger und ihre Gäste ließen sich jedenfalls gerne zurückversetzen in eine Zeit, in der Margarete und Philipp nicht die Hauptfiguren des Brunnens vor dem Rathaus waren, sondern aus Fleisch und Blut.Frau Stinner, oder sollen wir Margarete von Bayern-Landshut sagen?, - wie geht es Ihnen am Tag nach Ihrer historischen Hochzeit?Vor der Hochzeit war ich sehr aufgeregt. Bestimmt hat sich Margarete von Bayern-Landshut im Jahre 1474 genauso gefühlt. Jetzt, am Tag nach der Hochzeit, ist die ganze gestrige Anspannung von mir abgefallen und ich blicke auf ein unvergesslich schönes Erlebnis zurück, eine Zeitreise, die ich vorher so aktiv noch nie erlebt habe. Mein Dank gilt Cantus Ferrum, der Verein hat einen Traum wahr werden lassen.Wie schwer, oder leicht, war es, sich auf diese besondere Rolle vorzubereiten?Sich auf diese Rolle vorzubereiten, war im Grunde genommen nicht so schwer für mich, da ich mich als Kind schon für das Spätmittelalter interessiert habe. Zudem war ich in der Grundschule in einer Schauspielgruppe, und ein Ritt auf einem Kaltblut ist für mich sowieso das höchste der Gefühle. Somit ließen sich diese Interessen perfekt in einer Rolle vereinen.Was gab es zu essen und wie lange wurde gefeiert?Zu essen gab es ein Sechs-Gänge-Menü, wie es sich für ein kurfürstliches Brautpaar geziemt. Um nur ein paar Höhepunkte zu nennen: Von Leberspätzle-Suppe bis hin zu Ente mit Semmelknödel und Käse mit Weintrauben als Abschluss war wirklich alles dabei, was das spätmittelalterliche Herz begehrt. Bis 23 Uhr war ich als Margarete von Bayern-Landshut anwesend. (tk)