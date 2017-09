"Hauptsache die Ohrwaschln san warm", ließ eine Besucherin am Freitagabend bei der Show in der Unteren Nabburger Straße der Firma Baier-Hüte ihre Nachbarin wissen. Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang hatten Antonia Fuchs und ihre Mutter Eleonore zum Catwalk geladen. Zu sehen bekam das zahlreiche Publikum in erster Linie tragbare Kopfwärmer mit Puscheln oder auch mit Perlen verzierte lässige Mützen in Strick-Optik.

"Von hinten sieht dieser Hut aus wie der von Witwe Bolte", witzelte dazu die Chefin in ihrer launigen Moderation. Zu sehen waren Kreationen, die mit langen Federn, Taft, Schleifen oder Blumen verziert waren. Ob aufgepeppte Männerhüte, mit Strass besetzte Stirnbänder oder der Trachten-taugliche Filzhut - an der Kreativität des Fachgeschäftes für Kopfbedeckung, Schals und Handschuhe bestand an diesem Abend kein Zweifel. Für die Farben der Saison standen dabei alle Rottöne, Altrosa, Bordeaux und ein kräftiges Blau, das als ehemaliges Stiefkind besonders die Blicke auf sich zog. Aber auch in grau, braun, schwarz oder beige - passend zu jedem modischen Outfit - blieb in Stil oder Material kein Wunsch offen.