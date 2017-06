Die Fotogruppe der Volkshochschule präsentiert am Dienstag, 13 Juni, um 18.30 Uhr, im Raseliushaus (Zeughausstraße 1a) eine Multivisionsschau von Georg Birner. Der Ebermannsdorfer hat dafür den Titel "Voglia di Roma - Sehnsucht nach Rom" gewählt.

Italiens Hauptstadt ist eine florierende wirtschaftliche Metropole mit einem sehr vitalen kulturellen Leben. Die zahlreichen Museen und Ausstellungen bezeugen eine sehr lange und prächtige Historie der italienischen Hauptstadt. Nicht zuletzt dafür wird Rom als die Ewige Stadt bezeichnet. "Am spektakulärsten sind jedoch die Hinterlassenschaften aus der Epoche des römischen Reiches", heißt es dazu in einer Pressemitteilung.Im zweiten Teil des Abends besprechen die Juroren Jana Müller und Hans König die Siegerbilder des Wettbewerbs "Foto des Monats Mai". Nächster Fotoabend ist am Dienstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr im Sportheim der Sportgemeinschaft Siemens.