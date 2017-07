Nach drei Millionen Besuchern ermäßigter Eintritt in sechs Höhlen

-Sulzbach . Die Interessengemeinschaft Nordbayerischer Schauhöhlen teilt mit, dass seit ihrem Bestehen mehr als drei Millionen Besucher Höhlen in der Umgebung besucht haben. Aus diesem Anlass gewähren am Sonntag, 16. Juli, Teufelshöhle, Sophienhöhle, Binghöhle, Maximiliansgrotte, König-Otto-Tropfsteinhöhle und Osterhöhle allen Besuchern ermäßigten Eintritt. Außerdem gibt es einen Reisepass durch die Unterwelt, der seinem Besitzer und dessen Familie nach dem Besuch der ersten fünf Höhlen freien Eintritt in die sechste garantiert. Der Pass ist an den Kassen erhältlich. Höhlen waren schon immer geheimnisumwitterte Orte. Schon unsere Vorfahren haben in manchen Höhlen ihre Toten bestattet, und in Kriegszeiten dienten sie der Bevölkerung als Schutzort. Höhlen sind aber auch Lebensraum für eine typische Fauna von Kleinlebewesen, die ihr ganzes Leben in ewiger Dunkelheit in der Höhle verbringen. Am bekanntesten dürfte der Höhlenbär sein, der vor rund 30 000 Jahren die Höhle zum Überwintern nutzte. In der Sophien- und in der Teufelshöhle kann man sein Skelett bewundern. Bild: exb