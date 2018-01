Für Traditionsvereine gibt es kein bedeutenderes Fest als eine Fahnenweihe. Die Raigeringer Burschen sprechen deshalb von einem denkwürdigen Jahr, in dem das 110-jährige Bestehen gefeiert wurde.

Neuwahlen An der Spitze des Burschenvereins stehen weiter Stefan Nübler und Oliver Zweck als sein Vertreter. Neu hingegen sind Kassier Jonas Pongratz und Schriftführer Andre Teichmann. Ebenfalls neu besetzt wurde der Ausschuss mit Romario Pirzer, Simon Albrecht und Michael Wischert. Bei den weiteren Positionen wurden gewählt: Jonas Dotzler (Unterkassier), Max Kleinod und Max Riß (Revisoren), Franz Marco (Fähnrich), Jona Dotzler und Theo Biehler (Fahnenbegleiter) sowie Johannes Brunner und Markus Paul (Inventarverwalter). (gth)

Raigering. Es endete mit der Generalversammlung, auf der ein umfassendes Resümee gezogen wurde, bevor es in das 111. Jahr geht. 123 Mitglieder hat der Traditionsverein in seinen Reihen, 64 davon sind aktive, ledige Burschen. Sie hatten ein Mammutprogramm zu absolvieren. 26 Versammlungen und Sitzungen, 23 eigene Unternehmungen und unzählige Arbeitsstunden. Zudem haben die Burschen an 22 Festivitäten von anderen Vereine im gesamten Freistaat teilgenommen.Entsprechend ausführlich fiel der Bericht von Vorsitzendem Stefan Nübler aus. Besonders detailliert ging er voller Stolz auf das allseits als gelungen gelobte Gründungsfest ein. Es habe Raigering praktisch für 14 Tage in den Ausnahmezustand versetzt. Schon beim Auftaktabend mit den Troglauern sei das Festzelt auf dem Sterkplatz voll besetzt gewesen. Stimmungsvoll und friedlich sei es auch weitergegangen.Der obligatorische, oft staubtrockene Kommersabend sei von den Raigeringern zu einem bunten Unterhaltungsabend umgemünzt worden, freute sich Nübler. Einen traurigen Aspekt habe es jedoch gegeben: Richard Lengfelder verkündete das Ende seiner Bühnenkarriere. Gefeiert seien vom Publikum nicht minder Wöidarawöll worden, besonders mit einem eigens getexteten Burschen-Song, der jetzt noch auf vielen Handys als Klingelton zu hören sei.Die Fahnenweihe habe dann alle Rekorde geschlagen. Als die Raigeringer Musikanten das Stück "Wahre Freundschaft" angestimmt hätten, seien so manche Gefühlsdämme in der Pfarrkirche St. Josef gebrochen. Der anschließende Festzug habe das farbenprächtig und stimmungsgeladen unterstrichen. Bei einem Auftritt von Finanzminister Markus Söder seien die Burschen dann nochmals gefordert gewesen. Nüblers Gesamtbilanz: "Wir haben unsere Festln gut gemeistert, weil Viele zusammen geholfen haben. Aber sie sind keine Selbstläufer." Diesen Elan gelte es, in das 111. Vereinsjahr mitzunehmen.