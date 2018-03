Naturparktag am 3. Juni auf dem Marktplatz

Hochflächen, weite Flure, zerklüfteteFelsen und bewachsene Flussauen:So sieht es vor unserer Haustüre aus.Die Region zwischen Amberg,Schmidmühlen, Kastl und Ursensollenwird von einem Verein vermarktet.Er nennt sich Naturpark Hirschwald.Die Reize der Landschaft, garniertmit den Spezialitäten regionalerErzeuger, stehen einen Tag langim Mittelpunkt auf dem AmbergerMarktplatz.Am Donnerstag stellten VorsitzenderMarkus Dollacker, GeschäftsführerinIsabell Lautenschlager, MartinaMeixner, Leiterin der Tourist-Infound Kulturreferent Wolfgang Derschim Büro von Oberbürgermeister MichaelCerny das Programm bei einerPressekonferenz vor.Beginn des Naturparktags ist amSonntag, 3. Juni, um 10.30 Uhr miteinem Gottesdienst in St. Martin.Von 11.30 bis 18 Uhr wird zu Füßendes Rathauses ein Markt eröffnet.„Wir wollen den Leuten hier zeigen,was sie eigentlich vor der Tür haben“,sagte Isabell Lautenschlager.Geplant ist, dass sich Direktvermarkter,Vereine, Verbände und Organisationenaus den Mitgliedskommunenvorstellen können. Eine Anmeldungist noch bis Sonntag,15. April unter der Adressetourismus@amberg.de möglich. AmNaturparktag soll ein vielfältigesProgramm die Gäste auf den Marktplatzlocken. Wandermusikanten gehenherum, es gibt regionale Speisenund Getränke sowie eine Tiershowund ein Kinderprogramm, es wirdgeschminkt und gebastelt. Natürlichinformieren auch die Vertreter desNaturparks Hirschwald über ihre Arbeitund Projekte zum Thema Naturschutzund Landschaftspflege. Mitdem Naturpark soll auch der sanfteTourismus in der Region gefördertwerden. Dollacker: „Die Ambergermüssen begreifen, dass sie ein tolleNatur direkt vor der Türe haben.“Für Kurzurlaube sei die Region ideal.Martina Meixner bestätigte: Ambergkönne durchaus mehr Hotelbettenvertragen. Derzeit gibt es 600. DieAuslastung sei gut. Insbesondere dieKombination von Rad- und Wanderwegenund natürlich die mehrfachprämierten Strecken wie Erz- oderJuraweg sowie der Jakobsweg seienPublikumsmagneten.Den Naturpark Hirschwald gibt esseit 2006 als einen von 19 in Bayernund 104 bundesweit. Er erstrecktsich über rund 280 Quadratkilometervon der Stadt Amberg im Nordenbis Schmidmühlen im Südensowie Kastl und Ursensollen imWesten. Weitere Mitgliedskommunensind Ebermannsdorf, Ensdorf,Hohenburg, Kümmersbruck undRieden. Charakteristisch sind dasgroße relativ unzerschnitteneWaldgebiet des eigentlichenHirschwalds, die Flusstäler von Vilsund Lauterach sowie die kleinteiligeland- und forstwirschaftlich geprägteLandschaft der Jurahöhen.