Ein Sportfest in der Schule gab es schon zu Großmutters Zeiten. Doch mit Oma und Opa zusammen zu laufen, zu werfen und zu springen, das gab es noch nie. Die Amberger wollen zeigen, wie es geht.

Keine Blamage

Jung und Alt zusammen

Fitness sei in Amberg vollkommen zurecht ein Thema, findet OB Michael Cerny und freut sich: "Es kommt Bewegung in den Sport und nach Amberg."Ein Indikator dafür seien nicht nur die Menschen, die auf ihren Rädern und Bikes durch Amberg fahren oder die Jogger, sondern auch das neu ins Leben gerufene Sportfest der Generationen. Am Vatertag, Donnerstag, 10. Mai, steigt dieses von 13 bis 17 Uhr auf der Bleichwiese am Kongresszentrum. Dass das Enkelkind mit seiner Oma oder seinem Opa gemeinsam die 13 Stationen sowie die Übungen im Bewegungspark absolviert, sei der Idealfall. In der Praxis reiche es aber auch völlig aus, wenn ein älterer Mensch sich gemeinsam mit einem jüngeren den sportlichen Herausforderungen stellt.Wobei, die sollen laut der Veranstalter nur halb so viel Gewicht auf die Waage bringen. "Keiner der älteren Teilnehmer muss Angst haben, dass er die Aufgaben nicht schafft oder sich blamiert. Es ist alles so ausgerichtet, dass es jeder schaffen kann", verspricht Norbert Fischer, Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport. Er ist Ideengeber und Motor dieses neuartigen Projekts. "Doch einer allein schafft gar nichts", betont Fischer. Ein tolles Team sei ihm bei der Umsetzung zur Seite gestanden: der Bayerische Landessportverband (BLSV), die Amberger Sportvereine und als Sponsoren die Sparkasse Amberg-Sulzbach, die AOK, die Stadtwerke und die Firma Kondrauer.Der Parcours kann in Freizeitkleidung absolviert werden. Bei schlechtem Wetter werden die Übungen im ACC aufgebaut. Ein Rahmenprogramm wird auch für die Unsportlichen geboten. Vorbeischauen lohne sich also auf jeden Fall, schon alleine deswegen, weil Richard "Richie" Lengfelder in gewohnter Art die Veranstaltung moderiert, weiß Fischer.Der Grundgedanke der Veranstaltung ist, dass Jung und Alt als Team antreten. Wer keinen Partner findet, kann selbstverständlich auch alleine mitmachen. Allerdings gibt es für die Zweiergruppen attraktive Preise, die verlost werden. Am Donnerstag, 17. Mai, 14 Uhr, können die Sieger ihre Gewinne bei der Verleihung im Kleinen Rathaussaal in Empfang nehmen. Fischer plant das Sportfest der Generationen im zweijährigen Turnus, im Wechsel mit dem 24-Stunden-Schwimmen, zu veranstalten. Um vor allem den älteren Menschen dauerhaft Bewegung näherzubringen, soll es auch ein Kursangebot zusammen mit dem TV 1861 Amberg geben, das wöchentlich kostenlosen Sport für Senioren anbietet. "Ein niederschwelliges Angebot ohne Verpflichtungen", wie Franz Hohenleutner vom BLSV betont. Er meint damit, dass es den Senioren besonders leicht gemacht werden soll."Amberg bewegt sich" gilt als Pilotprojekt. Laut Barbara Hernes, Vertreterin des BLSV "Sport der Älteren", soll die Veranstaltung Vorbild für weitere Städte in der Oberpfalz sein.