Die Rampen nehmen langsam Formen an. Der neue Skatepark gegenüber des FC-Stadions am Schanzl soll noch vor den Sommerferien in Betrieb gehen. 250 000 Euro lässt sich die Stadt Amberg die Anlage kosten.

Angemerkt: Pfad für Generationen

Für Senioren macht man auch viel, zum Beispiel abgesenkte Bordsteine. Die Jugendlichen bekommen jetzt einen Skatepark. Bernhard Frank, Sachgebietsleiter Team Grün

Fakten Skatepark



Kosten: 250 000 Euro



Größe: 1200 Quadratmeter



Was? Anlage für Skater, BMX-Fahrer oder Inliner



Geplant von: DSGN Concepts aus Münster.



Piratenspielplatz



Kosten: 60 000 Euro



Was? Piratenschiff; Weltenschaukel; Stein, der mit dem Wasser spricht; Austausch des kompletten Sandes.

Derzeit werden die großzügigen Betonflächen um die wenigen Fertigteile herum modelliert. "Da sind Spezialisten am Werk", beschreibt Bernard Frank vom Sachgebiet Grün des Baureferats die Handarbeit und lobt die Zusammenarbeit mit der Firma DSGN Concepts aus dem nordrhein-westfälischen Münster - dem Planungsbüro für urbane Bewegungsräume.Auch wenn die Rampen in naher Zukunft rein optisch fertig aussehen: Benutzbar sind sie deswegen noch nicht. Frank setzt auf die Vernunft der künftigen Skater: "Der Beton muss mindestens vier Wochen austrocknen." Hier hofft er auf die Unterstützung der Skatepark-Initiative, die ein Auge darauf haben wird, das kein Schaden entstehe."Die Jugendlichen tun sich dabei ja selbst nichts Gutes", appelliert er an die Vernunft. Der größte Vorteil des neuen Standorts ist die bessere Einsehbarkeit. Die Anlage wurde direkt gegenüber des FC-Stadions und der angrenzenden Gaststätte gebaut. Künftig soll dort auch ein Platz mit Sitzbänken entstehen. Wenn der Skatepark fertig ist, können sowohl Anfänger als auch Profis mit Board, BMX-Rad oder Inlinern ihre Fertigkeiten verbessern.Die jüngeren Amberger werden mit dem neu gestalteten Piratenspielplatz in einer Entfernung von 15 Gehminuten ihren Spaß haben. Seit dieser Woche läuft dort das Wasser und das neue Schiff kann geentert werden. "Wir schauen auch hier, dass die Qualität top bleibt", sagte Frank, der im Stadtgebiet für 41 Spielplätze zuständig ist. Insgesamt wurden 60 000 Euro investiert, allein das Schiff aus Robinie kostete 25 000 Euro. Der Kaolinsand aus Hirschau werde jedes Jahr aus hygienischen Gründen komplett ausgetauscht. Für die Floße waren neue Seile nötig. Die Weltenschaukel bekam ebenfalls ein Lifting.Der Piratenspielplatz liegt Bernhard Frank besonders am Herzen. Wesentliche Teile davon stammen aus der Werkstatt des Künstlers Eckart Brandau aus Kastl. Das neueste Werk ist ein Stein, der mit dem Wasser spricht. Dieses Objekt, für das es auch Leader-Fördermittel gab, soll am Dienstag, 4. Juli, der Öffentlichkeit präsentiert werden.Abwechslung pur - und das auf einer fußläufigen Strecke von 1,8 Kilometern. Wer von der Stadtbrille aus in Richtung Süden flaniert, bleibt vielleicht schon im Kurfürstenbad hängen. Dabei ist das nur der Anfang. Vom Kneippbecken geht's auf den Crosstrainer am Seniorenspielplatz. Nach Eishalle und Tennisplatz ist man ordentlich in Schwung für die Tartanbahn im FC-Stadion. Vielleicht aber weckt stattdessen ein Rollbrett den Ehrgeiz und man übt sich in hippen Moves auf der neuen Skatebahn. Langsam könnte man eine Erfrischung vertragen. Im Café des Jugendzentrums vielleicht, oder aber gleich hinter dem Wasserrad, am Kiosk des Piratenspielplatzes, dort wo die Kleinsten immer nie mehr weg wollen. Ambergs Freizeit-Meile ist wirklich ein Pfad für alle Generationen.andrea.mussemann@oberpfalzmedien.de