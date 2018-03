Der Vorsitzende des Amberger Schäferhundevereins, Arthur Pierchalla, übernimmt abermals die Verantwortung für dieses Amt. Die Hauptversammlung bestätigte ihn bei turnusgemäß anstehenden Neuwahlen. Das gilt gleichermaßen für seinen Stellvertreter Erwin Kraus.

Weiterhin im Führungsteam arbeitet auch Christina Fruth mit, die den Posten des Ausbildungswartes wahrnimmt. Unterstützt wird sie von ihrem Stellvertreter Alexander Kunz. Marina Pierchalla wurde abermals mit der Kassenführung betraut. Zusätzlich wird sie nun auch den Posten der Schriftführerin wahrnehmen. Martin Pierchalla ist weiterhin Zuchtwart, unterstützt von Oliver Schott als sein Stellvertreter.Einige Mitglieder hätten sehr gute Plätze bei Prüfungen sowie Zuchtschauen ergattert, erinnerte Pierchalla in seinem Rechenschaftsbericht. Fruth ergatterte beispielsweise den ersten Platz auf der ARGE-Oberpfalzmeisterschaft in Cham. Zudem könne der Verein stolz auf seine Jugend sein, die mittlerweile bei verschiedensten Veranstaltungen auftrete. Auch in der Zucht waren laut Pierchalla Mitglieder mit ihren Zwingernamen "vom Gebenbacher Land", "vom Alten Pfarrhof" und "zur Sebastianstrasse" national und international erfolgreich.