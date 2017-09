OB Michael Cerny zapft das erste Fass an

Drei wuchtige Schläge - und es war geschafft. Oberbürgermeister Michael Cerny hat am Freitagabend die Herbstdult eröffnet, die in diesem Jahr besonders lange dauert. Weil der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ein Dienstag ist, gibt es ausnahmsweise zwölf statt der gewohnten zehn Volksfest-Tage.

Cerny war es auch, der im gut besuchten Festzelt zu den Klängen der Quertreiber allen "eine fröhliche und vor allem friedliche" Dult wünschte. Sein besonderer Dank galt dem Hohenkemnather Festwirt Josef Hirsch, der in guter Tradition wieder das gesamte Programm zusammengestellt hat. Das Lob des Oberbürgermeisters klang noch vor dem ersten Schluck Kummert-Festbier so: "Es ist alles wieder hervorragend vorbereitet."