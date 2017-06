Brustkrebs. Cornelia Lochner hat die Diagnose vor 15 Jahren bekommen: Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und Hormone - das ganze Programm. Immer mit dabei: Gedanken, Gefühle, Ängste. Hilfe hat Cornelia Lochner im Offenen Atelier in Amberg gefunden. Dieses Angebot für Menschen mit einer Krebserkrankung gibt es seit 2009, unterstützt wird es vom Verein zur Förderung der Frauengesundheit Oberpfalz.

Jede Woche wird kreativ gestaltet - immer mit der professionellen Begleitung von Kunsttherapeutin Michaela Peter. Cornelia Lochner ist von Anfang an dabei: "Mir hilft es sehr, vor allem, weil wir alle Betroffene sind." Einige der Werke, die im Offenen Atelier entstanden sind, werden derzeit unter dem Titel "immer - hier - jetzt" noch bis Freitag, 8. September, im Klinikum gezeigt.Informationen über das Offene Atelier gibt es bei Michaela Peter unter 0179/9 62 80 89 oder per E-Mail an mail@michaela-peter.de.