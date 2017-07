Im vergangenen Jahr machte das Max-Reger-Gymnasium sein Open-Air-Dutzend voll. Heuer gab es folglich im Pausenhof die 13. Auflage. Für Aberglaube war dort kein Platz. Musste auch nicht, denn das Freiluft-Konzert war für die Nachwuchsbands der Höhepunkt des Jahres.

Von Tobias KoberAmberg. Zunächst aber schien die nunmehr 13. Auflage des Open Airs von den abergläubischen Vorzeichen bestimmt zu werden: Ausgerechnet die überzeugenden Hard-Rock-Klänge der Band Devil's Dime fanden eine jähe Unterbrechung durch wiederholte Regenschauer. Ob der Himmel ausgerechnet den teuflisch-routinierten Gitarrenriffs in der Tradition des Hard'n'Heavy" etwas entgegensetzen wollte? Doch schon bald verzogen sich die Regenwolken, die Sonne blitzte wieder hervor und ein Regenbogen gab den meteorologisch versöhnlichen Ton des Abends vor.Selbst ein zeitweiser Stromausfall tat der Festival-ähnlichen Stimmung der zahlreichen Besucher, die wahlweise in Regenjacke das kulinarische Angebot der Veranstaltung genossen oder ausgelassen tanzend dem Rhythmus frönten und lautstark mitsangen, keinen Abbruch. Dafür sorgte auch die ausschließlich aus Schülern bestehende Formation Divebomb beim ihrem Open-Air-Debüt, die im positiven Wortsinn bombastisch ankam. Die drei Sänger heizten dem Publikum von der ersten Minute mit Bekanntem aus der Rock- und Metal-Geschichte kräftig ein.Ähnliches gelang nach der Regenpause auch dem Solosänger von Lucas Hegner & SHAM, einer Indie-Post-Punk-Band. Ob allein oder im Einklang mit der Combo: Songwriter Lucas Hegner verzückte die weiblichen Gäste insbesondere mit authentischen Folksongs, die einen gewissen Hang zur Romantik nicht verbergen wollten. Im Anschluss übernahmen wie schon in den Vorjahren die Jungs von Morgan's Crimson die Bühne und rockten mit ihren groovigen Beats den Hof. Den Hauptact des Abends bildete Inchoate, eine Band mit einer ehemaligen Schülerin und Referendarin des Max-Reger-Gymnasiums. Die engagierten Musiker zauberten eingängige Klänge aus dem Genre Alternative- und Akustik-Coverrock auf die Bühne, was die Stimmung des Publikums zu später Stunde zu neuen Höhen brachte. Wieder einmal erfüllte das Open Air - veranstaltet durch den gleichnamigen Schüler-Arbeitskreis unter Leitung von Michaela Treese - die selbstgesetzte Anforderung, gerade jungen Bands des Gymnasiums eine öffentliche Plattform zu bieten.Wohin deren künstlerischer Weg führen kann, beweist die Liste von heute regional bekannten Bands mit frühen Auftritten am MRG: Funky Blues Rabbits, Grögötz Weißbir und Inproduction zum Beispiel.