Der Ostbayerische Bart- und Schnauzerclub dürfte einer der Vereine aus der Region mit den meisten Auslandskontakten sein. Aktuell bereiten sich die Mitglieder auf die Offene Europameisterschaft in Israel am 20. und 21. Juni vor. Präsident Willi Preuß erläuterte bei der Jahreshauptversammlung in Amberg, wie der Wettbewerb in Tel Aviv abläuft. Mitfahrer seien immer noch willkommen, sagte er. Preuß wurde bei den Neuwahlen auch gleich im Amt bestätigt. Schriftführer ist Wolfgang Riedel, Pressewartin Lisa Preuß, Beisitzerin Karola Horst, Revisoren sind Helmut Huck und Günter Jana, Delegierte zum Dachverband Monika Franz, Lisa und Willi Preuß, Inge und Josef Nerb sowie Helmut Huck.

