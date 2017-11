-Sulzbach. Hoher und überraschender Besuch in der Alten Kaserne, dem Stammlokal des Ostbayerischen Bart- und Schnauzerclubs. Friseurmeister Michael Tews, zurzeit in Graz beschäftigt, schaute in Amberg vorbei. Das Besondere: Der Mann ist einer der 21 Finalisten der International Barber Awards.

Zwei seiner Model-Kandidaten gehören dem hiesigen Verein an: der mehrfache Europa- und Weltmeister Willi Preuß aus Sulzbach-Rosenberg und Gari Schmidbauer aus Kapfelberg bei Kelheim. Michael Tews stammt aus Straubing, wo er auch seinen Meister machte. Er war 2012 bei einem Wettbewerb in Paris der beste Jugendfriseur. In diesem Jahr wurde er am Wörthersee als bester Barber von der österreichischen Wirtschaftskammer ausgezeichnet.Gegen Abend kam dann der Anruf, der Bartfreund aus Graz ist bei den Awards, die in Nürnberg vergeben wurden, noch vor dem Halbfinale ausgeschieden. Doch zumindest für Willi Preuß gab es noch ein Erfolgserlebnis, da er als Model für einen französischen Friseurmeister ausgewählt wurde. Sein Vollbart wurde in Form geschnitten und ausrasiert. Dann kam noch eine Gesichtsbehandlung dazu. Der Franzose wurde am Ende Sechster. Die ersten beiden Plätze belegten ein Belgier und ein Deutscher. Das Team aus der Region Amberg-Sulzbach konnte aber doch noch feiern, da ein Mitarbeiter von Michael Trews, Jürgen Niederl, als bester Österreicher gekürt wurde.Für den Wettkampf in Nürnberg interessierten sich auch die beiden Berliner Haim Hoffmann und Andreas Neugebauer. Sie führten in Vorfeld der offenen Europameisterschaft der Bartträger (21./22. Juni 2018 in Israel) mit Präsident Willi Preuß Gespräche in Amberg. Denn Hoffmann, ein gebürtiger Israeli, richtet mit dem Ostbayerischen Bart- und Schnauzerclub diesen Wettbewerb aus. Anmeldungen: willipreuss@yahoo.de oder info@reisen-ehrlich.de.