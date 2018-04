Bis zu 85 Sonnenstunden seit letztem Montag, bis zu 29 Grad in Schwandorf: Ewig kann das so ja nicht gleich weitergehen, und für den anstehenden Sommer ist das auch nicht mal so gut.

Heute besteht anfangs noch Unwettergefahr in den südlichen und östlichen Bereichen der Oberpfalz!Jetzt wird´s dann wieder ein bisschen mehr April, und empfindliche Pflänzchen müssen nachts wieder nach drinnen. Wann es wie kühl wird, und wo die hübschen Tage dieser Woche liegen, das hört Ihr hier: