Es ist ja kaum zu glauben, aber in der kommenden Woche kommt bereits schon wieder der Nikolaus. Der kann sich allerdings die Kufen wahrscheinlich erstmal abschnallen, denn mit teilweise stürmischem Westwind macht sich wieder mildere Luft breit.

Kalt mit Hochnebel und etwas Sonne

Zunehmend windiges Matschwetter

Nach einem kalten ersten Adventswochenende wird der Übergang dazu aber noch einmal mit einem Paket Neuschnee gemacht, und weil das Timing mit der Nacht auf Montag und Montagfrüh genau in den Pendler- und Berufsverkehr fällt, darf man sich hier schon mal auf stressige Zeiten einstellen. Das Ausweichen auf die Bahn ist dabei nicht immer hilfreich, die hatte am Donnerstagmorgen in Würzburg schon nach sage und schreibe einem halben Zentimeter Schnee Weichenprobleme….Derbeginnt oft glatt durch ein bisschen Neuschnee und gefrierende Nässe bis in die Niederungen. Auch tagsüber halten sich noch viele hochnebelartige Wolken, aus denen aber nur noch wenig Schnee herausgrieselt. Zum Nachmittag und Abend frisst sich aus Osten dann aber wenigstens teilweise noch die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 0 bis 3 Grad, auf den Höhen Dauerfrost um -2. In der Nacht klart es auf, und wo Schnee liegt, da wird es bis zu -10 Grad kalt!Amwird der eisige und kalte Morgen dann zunächst mit Sonnenschein veredelt, tagsüber bilden sich aber aus Tschechien immer öfter hochnebelartige Wolken, die den Himmel teilweise wieder eintrüben. Schnee gibt´s daraus aber kaum bei maximal -2 bis +2 Grad. Dazu weht ein kalter Nordostwind. In der Nacht zu Sonntag wechseln sich Hochnebelfelder und klarer Himmel ab, und je nachdem gibt´s wieder zapfige -5 bis örtlich -10 Grad.Derwird zunächst ruhig, aber auch etwas unentschlossen mit Hochnebel, durch den sich aber zumindest teilweise die Sonne durchkämpft. Es bleibt vorerst trocken bei -3 bis +2 Grad. Abends und nachts ziehen aber kräftige Schneefälle auf, bis Montagfrüh fallen etwa 2 bis 6cm Neuschnee. Es wird aber kaum noch kälter als am Tag.In der neuen Woche wird es sehr ungemütlich mit häufigen Niederschlägen. Am Montag und Dienstag schneit es dabei vor allem oberhalb 500m noch teilweise dazu, sonst steigt die Schneefallgrenze allmählich an. Am Donnerstag und Freitag wird es zunehmend stürmisch, und mit teilweise bis zu 6 Grad auch deutlich milder. Das zweite Adventswochenende könnte dann wieder winterlicher werden.