O'zapft is!

Was für ein Dult-Auftakt! Perfektes Wetter, a gscheide Musi, lauter fröhliche Leute und ein Oberbürgermeister, der nur zwei Schläge braucht, um das erste Fass anzuzapfen. Los ging das Volksfest schon um 17.30 Uhr mit einer Gratis-Bierverkostung an der Schiffbrücke, von der aus die Raigeringer Musikanten (Bild) zum Messegelände zogen. Dort sorgte später die Kirwa-Band Grögötz Weißbir im Zelt für Stimmung. Nur unterbrochen von zwei wuchtigen Schlägen des OB und dem obligatorischen "O'zapft is!" Die Pfingstdult dauert noch bis Sonntag, 11. Juni. Bild: Hartl