Jubiläum und Aufstieg - hinter dem SV Inter Bergsteig liegt ein ereignisreiches Jahr. Auch ein personeller Wechsel ist vonnöten.

Amberg. (exb) Vorsitzende Michaela Scheler zog bei der Hauptversammlung eine durchwegs positive Bilanz. Der SV Inter Bergsteig schaffte es auf Kreisebene bis ins Toto-Pokal-Finale. Am 1. Mai folgte der Sprung in die Bezirksliga. Und das fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der Gründung. Der Verein kam aus dem Feiern fast nicht mehr heraus: Im Juli folgte die Festwoche zum großen Jubiläum.Georg Carlejan berichtete den Mitgliedern von seiner Arbeit als Jugendleiter. Leider gebe es immer weniger Freiwillige, die sich für den Job des Nachwuchstrainers begeistern ließen. Teilweise hätten Anwärter horrende Gehaltsvorstellungen, die der SV Inter nicht erfüllen könne.Seit Sommer vergangenen Jahres ist der Posten des Platzwartes nicht besetzt. Die Mehrarbeit, die dadurch entsteht, übernimmt Georg Carlejan. Michaela Scheler appellierte besonders an die älteren Mitglieder, die noch Kapazitäten freihaben und sich um die Anlage kümmern könnten.Einen Pächterwechsel wird es im April diesen Jahres geben. Der Vertrag mit Larissa Haupt läuft aus.Hauptkassiererin Maria Maget berichtete über Einnahmen und Ausgaben. Besonders die Jugendabteilung sei im vergangenen Jahr unterstützt worden. Auch der Unterhalt der Sportanlage sei ein großer Posten. Aber: "Es wurde gut gewirtschaftet", sagte Maget und ergänzte: "Heuer soll es nicht schlechter werden." Die Hauptkassierin kündigte bei dem Treffen allerdings an, bei den nächsten Wahlen aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidieren zu wollen.Auf der Tagesordnung stand auch die Wahl des 3. Vorsitzenden. Georg Rother musste sein Amt aus gesundheitlichen Gründen schon vor Ende der Wahlperiode niederlegen. Soweit es die Zeit erlaubt, will er aber auf der Grünanlage mit anpacken und Georg Carlejan zur Seite stehen. Ein neuer dritter Vorsitzender war schnell gefunden. Serdar Göksu, der beim SV Fußball-Spartenleiter ist, erhielt einstimmig das Vertrauen. Bis zur nächsten Wahl will er sich besonders um die sportlichen Bereiche des 1967 gegründeten Clubs kümmern.Mit dem Ausblick auf 2018 beendete Michaela Scheler die Sitzung. Gerade sei der Verein dabei, die Formalitäten für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED zu erledigen. Scheler: "Hier gibt es noch ein paar Hürden zu überwinden." Zudem stünden weitere Renovierungen an. Die Vorsitzende erwähnte in diesem Zusammenhang die Küche im Vereinsheim. Auch die Gewinnung neuer Sponsoren und die Einführung von zusätzlichen Spartenbeiträgen seien in diesem Jahr Themen.