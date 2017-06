Davon träumen vermutlich alle Schausteller und der Festwirt auch: Die Pfingstdult beginnt, und kein Wölkchen trübt den blauen Himmel. Besser hätte der Start des Volksfests kaum sein können, nur am Sonntag gab's die ein oder andere kurze Regenpause. Die wird auch am Dienstag für den Senioren- und am Mittwoch für den Kindertag vorausgesagt, wenn man den Meteorologen Glauben schenken mag. Aber ab Donnerstag soll's bis zum Finale am Sonntag wieder trocken und sommerlich warm werden.

Dann macht einem einfach alles Spaß, was sonst eher etwas unangenehm sein könnte: kopfüber durch die Luft sausen, sich durch Menschenmassen schlängeln, einmal richtig erschreckt werden und im Polizeiauto vor aller Augen einige Runden drehen. Und wer es eher etwas gemütlicher mag, auf den wartet im Festzelt eine leckere Brotzeit.