Der Tieflader steht mitten auf der Festmeile. Geladen hat er die 28 Gondeln für den Parkour. Allein die Tatsache, dass diese sich später in bis zu acht Meter Höhe in alle Richtungen drehen, lässt erahnen: Das ist nur etwas für Mutige. Ab Freitagabend können sie sich durch die Luft wirbeln lassen.

Höhepunkte aus dem Dult-Programm Von Freitag bis Sonntag, 11. Juni, läuft die Pfingstdult. Die Höhepunkt der Festtage sind:



Braufahrt zum Auftakt: Zur Gratis-Bierverkostung an der Schiffbrücke lädt Bräu Franz Kummert Freitag ab 17. 30 Uhr ein. Um 18.30 Uhr legt die Plätte in Richtung Dultplatz ab, um 20 Uhr ist Bieranstich.



Gottesdienst im Zelt: Am Pfingstmontag, 5. Juni, wird um 10.30 Uhr ein katholischer Gottesdienst im Festzelt gefeiert.



Ein Herz für Trachten: Wer am Mittwoch, 7. Juni, in Tracht auf die Dult kommt, bekommt ein Lebkuchenherz und zu jedem Getränk ein Los. Zu gewinnen gibt es zwei Gutscheine über je 150 Euro für Trachten. Ab 20 Uhr treten die Schuhplattler und Goaßlschnalzer von "Sechs Lilien" aus Kastl auf.



Lokale Bands im Zelt: Gruppen aus der Region hat Festwirt Josef Hirsch für das Zelt verpflichtet: Grögötz Weißbir zum Auftakt am Freitag, 2. Juni, die Blaskapelle Ursensollen beim Gottesdienst am Pfingstmontag, Alexandra Schmied beim Seniorennachmittag am Dienstag, 6. Juni, die Stiaflziacha für Trachtenabend (Mittwoch, 7. Juni) und Tag der Betriebe (Donnerstag, 8. Juni).



Ein Tag für die Familien: Halbe Preise bei den Fahrgeschäften und Aktionen bei allen anderen Geschäften gibt es am Mittwoch, 7. Juni, beim Kinder- und Familientag. Die Schausteller laden nach Angaben ihres Vorsitzenden Gerhard Donhauser zudem sozial schwache Familien ein. Ausgegeben wurden 50 Gutscheine über zehn Freifahrten, ein Getränk und Essen. (san)

Das schaut human aus, aber wenn man mitfährt, ist es aufregend. Platzmeister Markus Bayer über das Karussell Parkour

Mittwochvormittag auf dem Dultplatz: Das Grundgerüst für den Parkour steht schon fast, die Gondeln befinden sich noch akkurat aufgereiht auf dem Tieflader. Der Betreiber des Autoscooter spritzt mit einem Wasserschlauch die Lichter seines Fahrgeschäfts sauber, das Riesenrad steht schon komplett. Von Hektik kann keine Rede sein, die Schausteller sind routiniert im Auf- und Abbau ihrer Fahrgeschäfte.Petra Strobl und Maria Frank als Vertreterinnen der Amberger Congress Marketing (ACM), Platzmeister Markus Bayer, Gerhard Donhauser vom Schaustellerverband Amberg-Weiden, Bräu Franz Kummert und Festwirt Josef Hirsch drehen eine Runde über den Dultplatz. Zu den besonderen Highlights der Pfingstdult, die Freitag beginnt und bis Sonntag, 11. Juni, läuft, sind "Black Out", ein Karussell, das mit Schwerelosigkeit und Fliehkräften spielt, "Atlantis" mit seinen zahlreichen Effekten und optischen Illusionen sowie das Riesenrad Orion 2. Letzteres wird liegend zusammengebaut, informiert Bayer. Herausforderung für den Schausteller: Dass es beim Aufstellen mit keinem anderen Fahrgeschäft kollidiert. "Wenn er auf den Platz fährt, glaubt man gar nicht, dass das mal ein Riesenrad wird", sagt Bayer.Der Besitzer des Parkour ist erst in der Nacht zuvor angekommen, gegen 2 Uhr war er vor Ort. "Das schaut human aus, aber wenn man mitfährt, ist es aufregend", urteilt Bayer über das Karussell, das auch beim Münchner Oktoberfest auf der Wiesn steht.Mit lebenden Geistern wirbt Franz Zinnecker für seine Geisterhöhle. Zwei Mitarbeiter sind dafür im Einsatz. Einer spritzt tagsüber in der Geisterbahn mit der Wasserpistole, der andere sorgt dafür, dass sich so ab 17 Uhr dann die Erwachsenen gruseln, wenn er ihnen mit der Motorsäge (aber ohne Kette) hinterher läuft. Die nostalgische Geisterbahn ist offiziell über 50 Jahre alt, wurde in Deutschland 1963 in Betrieb genommen. Doch der TÜV schätze, dass sie aus den 40er-Jahren stammt. "Die ist so alt, da spukt's wirklich", sagt ihr Besitzer grinsend. Auch Festwirt Josef Hirsch steckt noch mitten in den Vorbereitungen für die Dult. "Der Aufbau macht schon sehr viel Arbeit", weiß Markus Bayer. Der Platzwart, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes und der Festwirt sind ebenso zuversichtlich wie Petra Strobl und Maria Frank von der AMC, dass bis Freitag alles erledigt ist. Dann kann's losgehen. "Wir freuen uns auf die Dult", sagt Strobl. Die Wetterprognosen sind gut, so dass zehn vergnüglichen Tagen auf dem Platz an der Bruno-Hofer-Straße eigentlich nichts mehr im Wege steht. Mit dem Dult-Festbier stießen die Akteure vorab schon mal auf ein erfolgreiches Volksfest an.