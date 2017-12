Schon Tradition hat das Karaoke am Weihnachtsmarkt. "Singt dou a wirklich oina? Wenn ja, dann bleib i dou", hatte sich eine Seniorin vergangenes Jahr an der Bühne vor den Buden erkundigt. Sie blieb, denn es wurde live gesungen - und auch heuer ist das wieder der Fall. Präsentiert wird das Weihnachtskaraoke von Oberpfalz-Medien und der Amberger Zeitung. Es geht zwei Mal, jeweils am Mittwoch, 6. und 12. Dezember, von 18 bis etwa 20 Uhr über die Bühne. Moderator ist erneut Andreas Hahn.

"Feliz Navidad", "Driving home for christmas", "Angels" oder "La Isla Bonita": Solosänger und spontan gebildete Duos trällern Weihnachtslieder, Popsongs und Oldies. Hunderte Songs stehen zur Wahl. Anmelden kann man sich direkt am Abend an der Bühne. Der Spaß ist kostenlos. Die Teilnehmer erhalten für ihren Auftritt Gutscheine der PWG (Glühwein, Döner, Waffeln oder Bratwurstsemmeln) sowie eine Präsenttasche von Oberpfalz-Medien.Karaoke am Amberger Weihnachtsmarkt hat sich mittlerweile in der ganzen Oberpfalz herumgesprochen. Die Teilnehmer der vergangenen Jahre stammten nicht nur aus Amberg, Kümmersbruck oder Schnaittenbach, sondern kamen aus Floß, Mitterteich, Neunburg vorm Wald oder Schwandorf extra in die Vilsstadt.