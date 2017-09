Eigentlich sollten Reiner Hansel und Herbert Seidl schon in der Mitgliederversammlung der Kreisverkehrswacht Amberg Stadt und Land geehrt werden, aber die Ausfertigung der entsprechenden Urkunden hatte sich verzögert. So betonte Gernot Schötz, der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, jetzt bei einem Extra-Termin, es sei in der heutigen Zeit eine besondere Leistung, sich als Auto- oder Kraftfahrer im Straßenverkehr zu bewähren, und wer 50 Jahre oder gar länger unfallfrei fährt, dem gebühre auch die entsprechende Anerkennung. Die Verkehrswacht zeichne daher Reiner Hansel und Herbert Seidl mit ihrer höchsten Auszeichnung, dem Goldenen Lorbeerblatt, aus. Gernot Schötz überreichte Urkunde, Anstecknadel und Lorbeerblatt, verbunden mit dem Wunsch für weitere Jahre unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr.