Wenn die Reisefreunde rufen, geht die Bahn ab. Einen herrlichen Tag mit vielen neuen Eindrücken erlebte eine knapp 50-köpfige Gruppe im Zentrum von Wein-Franken an der Alt-Mainschleife zwischen Volkach und Gerlachshausen. Wenn es irgendwie geht, steuern die Amberger ihre Ziele per Bahn an, und, wie in diesem Fall, den Endbahnhof mit dem legendären knallroten Schienenbus der Baureihe VT.

Ausgangspunkt war Seligenstadt, die Endstation in Volkach-Astheim. Nicht zu viel versprochen hatte Reiseleiter Johann Preßl für die folgende rund dreistündige feuchtfröhliche Fahrt mit dem Main-Wein-Kultur-Floß. In den meisten Weinbergen hatte die Weinlese schon begonnen.Als nächstes besuchen die Reisefreunde die Domstadt Naumburg an der Saale, die Feengrotten von Saalfeld und am Nationalfeiertag Prag. Neben diesen Tagesausflügen gehen Mehrtagesreisen in diesem Jahr noch nach Innsbruck und ins Inntal sowie nach Hamburg zu Musicals oder in das Miniaturwunderland. Interessenten wenden sich an Organisator Johann Preßl, 1 50 71.