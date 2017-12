Amberg/Nürnberg. Welcher regionale Lebkuchen schmeckt am besten? Dieser Frage gingen am Samstag Freunde und Förderer der Metropolregion bei einer Verkostung in Nürnberg nach. Bei dem Treffen vor der Sebalduskirche ließ sich auch das Nürnberger Christkindl blicken. Mit dabei waren vier Teilnehmer aus der Amberg-Sulzbacher Region: Die Bäckerei und Konditorei Meyer aus Amberg, die ebenfalls im Stadtgebiet ansässige Vilstor-Bäckerei Birkl, die Konditorei Dobmeier sowie aus dem Landkreis der Hutzelhof aus Edelsfeld. In der Endabrechnung siegte laut einer Pressemitteilung der Metropolregion schließlich der Amberger Roland Birkl (rechts), der von dem Ergebnis "positiv überrascht" war, schließlich kam bei der Verkostung ein Großteil der Konkurrenz aus der Lebkuchen-Stadt Nürnberg. Seine Produkte seien aber ausnahmslos von Hand gemacht - so ganz ohne Maschinen-Einsatz: "Ich koche das Orangeat selbst und reibe auch die Nüsse selbst." Eingeladen hatte das Netzwerk Original Regional, dem in 29 Initiativen 1500 Direktvermarkter und Erzeuger angehören. Bild: wsb