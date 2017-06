Zum 20. Mal steigt am Sonntag, 11. Juni, das Landkreis-Rosenfest im Rosengarten am Zeughaus in Amberg unter Federführung des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Amberg-Sulzbach. Ab 13 Uhr erwartet die Besucher ein Programm, bei dem sich alles um die Rosen dreht.

Der Rosengarten am Zeughaus wurde im Herbst 2006 umgestaltet. Nach umfangreichen Erdarbeiten und Wegebaumaßnahmen konnten die neuen Rosen - insgesamt 900 Stück - in einer Gemeinschaftsaktion des Landkreises, seiner Obst- und Gartenbauvereine und der Stadt Amberg gepflanzt werden. So entstand ein duftender Garten inmitten der Altstadt, der viele Besucher anlockt und zum Verweilen einlädt. Pünktlich zum Rosenfest präsentiert sich hier ein Blütenmeer.Um 12.30 Uhr wird das Fest eröffnen, das Programm beginnt um 13 Uhr. Die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege bieten Führungen durch den Rosengarten an und vermitteln Wissenswertes über Rosensorten, deren Schnitt und die richtige Pflege. Verkauft werden robuste Rosensorten, aber auch Stauden und Kräuter sowie Hauswurz. Zudem werden Wildkräuter für die Küche vorgestellt. Modeschmuck, Filztaschen, Grußkarten und Geschenkverpackungen mit Rosenmotiven werden ebenfalls angeboten. Bei einer großen Tombola gibt es Blumenpreise (Lospreis: ein Euro). Auch für Verpflegung ist gesorgt. Ein Geheimtipp ist die erfrischende Rosenbowle nach dem Rezept des Schnaittenbacher Kräuterstüberls, die der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Willi Meier, und sein Team kredenzen. Für musikalische Unterhaltung sorgt wieder Alfred Zimmermann.