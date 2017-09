Sie nähern sich ihrem Jubiläum: Die Mitglieder des Wander- und Volkssportvereins hatten zu den 48. Internationalen Volkswandertagen eingeladen. Start und Ziel war jeweils die Volksschule in Ammersricht. Von hier ging es auf die Strecke.

Auch für Anfänger

Sicherer Rundkurs

Nach Kulmbach Der Wander- und Volkssportverein unternimmt am Sonntag, 8. Oktober, eine Fahrt nach Kulmbach. Dort sind eine Stadtrundfahrt und der Besuch des Gewürzmuseums geplant. Danach wir die Burg Zwernitz besichtigt. Ein Rundgang durch den Felsengarten Sanspareil folgt. Die Rückfahrt erfolgt über die Fränkische Schweiz. Der Fahrpreis mit Eintritt und Führungen beträgt für Nichtmitglieder 25 Euro. Es sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist beim Vorsitzenden Sigurd Schmidt (1 58 54) notwendig.

Ammersricht. Bevor es aber so weit war, musste der Wanderwart Siegfried Gramolla drei Strecken aussuchen und erkunden. Noch drei Tage vor dem Start mussten Routen teilweise geändert werden, weil sie wegen des Regens unpassierbar waren. Am Samstag waren die ersten Wanderer bereits um 8 Uhr vor Ort und gingen auf die Strecken.Der Sonntag brachte das gleiche herrliche Wetter. Die fünf Kilometer lange Strecke war für Anfänger und alle geeignet, die nicht so gut zu Fuß waren. Ohne große Höhenunterschiede wurde nach einer Stunde das Ziel erreicht. Die Strecke führte von der Turnhalle aus nach Neubernricht, Kienlohe und zurück.Auch die zehn Kilometer waren nicht mit großen Steigungen versehen. Sie führten von Neubernricht nach Ursulapoppenricht und von dort nach Bernricht, wo der Weg auf die 15 Kilometer lange Strecke traf. Von dort war es über Kienlohe, Neubernricht nicht mehr weit bis zum Ziel. Geübte Wanderer schafften die Tour in zwei Stunden. Die 15 Kilometer waren für die Teilnehmer über die Stationen Ursulapoppenricht, Godlricht und Laubhof zu absolvieren. Von dort ging es im Tal zurück bis zur Markierung des Ringwegs (Gelbring). Es folgte ein kräftezehrender Aufstieg (Höhengau). An den beiden Tagen nahmen fast 600 Wanderer und 37 Vereine teil.Am Sonntag überreichten die Vorsitzenden Sigurd Schmidt und Rita Wolf mit Wanderwart Siegfried Gramolla die Ehrenpreise für die fünf teilnehmerstärksten Gruppen. Das waren die DJK Ursensollen, die Wanderfreunde aus Hirschau und Grafenwöhr sowie der TSV Winkelhaid und der Wanderverein Pfalzgraf aus Neunburg vorm Wald.In seinem Schlusswort bedankte sich Vorsitzender Sigurd Schmidt bei den Vereinen für die Teilnahme und bei den Helfern für die Mitarbeit. Wenn auch die Volkswanderungen leicht zurückgehende Teilnehmerzahlen aufweisen, so sollten die Vereine doch weiter daran festhalten, damit auch weniger geübte Wanderer die Möglichkeit haben, ohne großes Kartenstudium auf einem sicheren Rundkurs geführt zu werden.