Der Sprecher der Schausteller, Gerhard Donhauser, zog am Mittwoch eine Zwischenbilanz: Von sechs Dulttagen seien fünf gut bis sehr gut besucht gewesen. Lediglich einen Tag hätte es verregnet.

Auch Dultstadträte

Seit 25 Jahren Schausteller

Die Schausteller trafen sich mit OB Michael Cerny, Stadträten, Vertretern der Amberger Polizei, Brauer, Festwirt und Organisatoren zum Frühschoppen im Festzelt der Familie Hirsch. Vorausschauend machte Gerhard Donhauser bewusst: "Donnerstag ist unser Tag für euch, denn da haben die Schausteller und der Festwirt 50 Leute eingeladen, die sich normalerweise keinen Dultbesuch leisten können."Die geladenen Gäste würden einen Gutschein für eine Brotzeit und Freifahrten bekommen. Cerny lobte die Schausteller für das abwechslungsreiche Angebot: "Sinn und Zweck der Amberger Dult ist es, dass man sich hier trifft und bei einer Brotzeit zusammensetzt, sich bestens unterhält und dabei Spaß hat." Er freute sich, dass neben den zwei Dultstadträten Daniel Müller und Simone Böhm-Donhauser auch die Stadträte Emilie Leithäuser und Aydin Ayten zum Treffen gekommen waren. Dultpfarrer Martin Fuchs ermahnte zum Erhalt der christlichen Werte in einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu geraten scheint. Brauer Franz Kummert und Festwirt Josef Hirsch zeigten sich mit dem Verlauf der diesjährigen Pfingstdult äußerst zufrieden.Nachdem Gerhard Donhauser Günther Perz für 25 Jahre als Schausteller auf der Amberger Dult geehrt hatte, richtete er sich mit einem Anliegen an die Dultstadträte als Vermittler zwischen Stadt und Dultbeschickern, was Parallelveranstaltungen zur Dult betrifft - die Luftklangmeile rund um den Stadtgraben zur Herbstdult.Michael Cerny riet Gerhard Donhauser, sich mit dem Stadtmarketing-Verein zusammenzusetzen, um einen gemeinsamen Weg zu finden, wie man sich gegenseitig mit einem jeweiligen Veranstaltungsangebot stärken könne. Stadträtin Emilie Leithäuser regte weiterhin an, die Grundlage des Areals als Festplatz zu optimieren.

Polizeihauptmeister Hans Hiltl bezeichnete die Dult als "ruhig". Lediglich ein Soldat sei beim Urinieren in einer Gondel erwischt worden. Zudem wurden Intarsien aus einem Fahrgeschäft und ein Radio aus einem Technikwagen gestohlen. Außerdem schritten die Beamten bei einer Rangelei ein.