Es gibt Wochen, da häufen sich Polizeimeldungen über Graffiti in der Altstadt, und dann sind da Tage, an denen das Sprayen ganz legal ist. Mehr noch: sogar erwünscht. Seit Weihnachten bereiteten sich die zwölf Schüler der Ganztagesklasse 8/9 des Sonderpädagogischen Förderzentrums unter der Leitung ihrer Lehrerinnen Magdalena Kraft und Heike Lex auf einen Spezialeinsatz vor: Ein dreitägiger Graffiti-Workshop mit einem Profi. Künstler Sebastian Fuchs (alias Quado) verzichtete laut einer Pressemitteilung der Schule auf Honorar. Er fertigte mit den Kindern und Jugendlichen an drei Vormittagen Kunstwerke an. Um Platz und Luft zu haben, war die Klasse auf das Gelände der Umweltwerkstatt umgezogen. Jeder malte dort sein ganz persönliches Kraft-Tier. So entstanden Pumas und Hunde, aber auch Affen. Bild: hfz