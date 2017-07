Zwei erfolgreiche und geschätzte Pädagogen, die jeweils auch als Rektoren tätig waren, verlassen die Dreifaltigkeits-Grundschule in Richtung Ruhestand: Gisela Prüll und Wolfgang Flierl, ihr Stellvertreter.

Amberg. (gfr) "Gemeinsam arbeiten, Probleme lösen, lernen, lachen und fröhlich sein", das steht laut Schulamtsdirektor Peter Junge auf der Internetseite der Dreifaltigkeits-Grundschule. Nun müsse hinzugefügt werden: "Gemeinsam in Pension gehen."Prüll habe in den vergangenen vier Jahren der Schule ihren Stempel aufgedrückt und auch das bereits bestehende Profil geschärft, dabei aber dem Kollegium stets die Möglichkeit gegeben, persönliche und fachliche Kompetenzen einzubringen. Junge sagte, dass die aus dem Berufsleben ausscheidende Rektorin immer ein äußerst zuverlässiger, kompetenter und loyaler Partner des Schulamtes gewesen sei, nie vorschnell gehandelt, sondern immer nach gangbaren Lösung und Kompromissen gesucht und diese auch konsequent umgesetzt habe. Peter Junge streifte kurz Gisela Prülls Karriere: Abitur, Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg, zweite Lehramtsprüfung (1978) und Schulleiterin in Edelsfeld (ab 2001). Im gleichen Jahr stellte sie sich der Staatsprüfung zur qualifizierten Beratungslehrkraft. In den Folgejahren leitete sie das Grundschulseminar im Landkreis Schwandorf und war Evaluatorin im Regierungsbezirk, ehe sie 2013 die Dreifaltigkeits-Grundschule übernahm.Wolfgang Flierl studierte in Regensburg, bestand auch die Diplom-Vorprüfung für Psychologen und war zunächst oberpfalzweit im Einsatz. 2000 wurde Flierl zum Konrektor an der Pestalozzi-Schule in Sulzbach-Rosenberg bestellt, 2004 wechselte er in dieser Funktion an die Dreifaltigkeits-Grundschule. Flierl war zudem Verkehrserzieher, Sicherheits- und Sportbeauftragter, außerdem Systembetreuer und Betreuungslehrer.Für die Stadt Amberg betonte Wolfgang Dersch, dass beide Pädagogen mit Herzblut Lehrer waren und mit ihrer Wissensvermittlung für viele Kinder einen wichtigen Grundstein für deren künftigen Lebensweg gelegt haben. Gisela Prüll habe auch die Auswirkungen rund um den Sporthallenneubau gemeistert. Das Thema Schulhaus Raigering sei nun dem Nachfolger überlassen.Kerstin Frey, die Vorsitzende des Elternbeirats, unterstrich, dass Gisela Prüll stets Wert auf guten Kontakt mit den Eltern gelegt habe. Dass Wolfgang Flierl geht, würden vor allem die Kinder bedauern, denn für sie sei er ein Lehrer gewesen, der nicht nur stur Dienst nach Vorschrift machte. Personalratsvorsitzender Heinz Kotzbauer sagte, dass er sich nicht an Probleme mit der Schulleitung erinnern könne. Ruhestand heiße nicht alt zu sein, sondern am Freitag dauerhaft Ferien genießen zu dürfen.