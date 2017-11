Die Faschingssaison 2018 ist relativ kurz. Sie dauert nur bis zum 13. Februar. Eines ist aber jedes Jahr gleich: Der Start am 11.11. um 11.11 Uhr und der Sturm aufs Rathaus.

Veranstaltungen Die Narrhalla Rot-Gelb bietet wieder den traditionellen Silvesterball im ACC mit der Band Sunny Sound Express sowie dem gesamten Tanz- und Showprogramm an. Karten gibt es ab Mittwoch, 15. November, in der Buchhandlung Mayr. Der Galaball mit der Stadt findet am 20. Januar im ACC mit der Band Andorras statt. Karten gibt es ab Mittwoch, 6. Dezember, in der Tourist-Info. Der Kinderfasching steigt am Sonntag, 28. Januar, ebenfalls im Kongresszentrum. (zig)

Weil der Beginn auf einen Samstag fiel, platzte der Kleine Rathaussaal förmlich aus allen Nähten: Die Narrhalla Rot-Gelb war zu Gast und präsentierte neben einem vollen Terminkalender auch ihre beiden Prinzenpaare. Diese Aufgabe oblag Präsident Jürgen Mühl, der die Anwesenden nicht lange auf die Folter spannen wollte: "Begrüßen Sie mit mir das kleine Prinzenpaar Fabio I. und Amelie I. sowie das große Prinzenpaar Franz IV. und Inge I.!"Michael Cerny wusste sehr wohl, dass seine Regentschaft im Rathaus zu Ende ging, denn nun waren die Narren am Zuge. Das Stadtoberhaupt nahm es jedoch mit Humor: "Vom normalen Wahnsinn in die närrische Zeit." Schließlich wünschte der OB allen Aktiven trotz der bevorstehenden Strapazen in der neuen Saison eine tolle Zeit sowie einen gelungenen Fasching und übergab den Rathausschlüssel an Jürgen Mühl: "Ich hätte jetzt auch so einen Chip hergeben können, aber ich dachte mir, ich mach's lieber gscheit und habe den großen Schlüssel mitgebracht." Mühl revanchierte sich mit einem edlen Tropfen bester Qualität, obwohl Cerny kurz zuvor einen Wunsch vorgebracht hatte: "Ich würde gerne einmal wieder auf dem Prunkwagen bei einem Faschingszug mitfahren, aber mit weniger Alkohol!"Präsident Mühl rührte kräftig die Werbetrommel für die Veranstaltungen der Narrhalla und versprach ein tolles Programm. Dieter Streber, Präsident der Narrhalla aus der benachbarten Gemeinde Kümmersbruck, stellte fest, dass es zwischen den beiden Gesellschaften ausgleichende Gerechtigkeit gibt: "Ihr nehmt euer Prinzenpaar aus Kümmersbruck und unseres kommt aus Amberg." Anschließend war das Büfett eröffnet.Stolz sind die Verantwortlichen der Narrhalla Rot-Gelb auf ihre kleinen Tollitäten: Prinz Fabio I. und Prinzessin Amelie I. Die beiden neunjährigen Viertklässler heißen mit bürgerlichen Namen Fabio Engel und Amelie Lay ."Die Prinzessin schaut wirklich aus wie eine Prinzessin. Aber ich habe zu ihr gesagt, dass wir bei der Narrhalla nicht bei Germany's next Topmodel sind", stellte Präsident Jürgen Mühl grinsend klar.Jedenfalls wird Fabio in den nächsten Wochen und Monaten auf die gemeinsame Zeit mit seinen Freunden und Fußball verzichten. Amelie wird beim Turnen und bei der KJG kürzertreten müssen. Die beiden närrischen Nachwuchskräfte erwarten sich im Fasching viele schöne Erlebnisse und reichlich Süßigkeiten. Letzteres gab es bereits am Samstag von OB Michael Cerny in Form von Schokolade.Das große Prinzenpaar, Franz IV. und Inge I., heißt Franz Schinhammer (51) und Inge Schneider (45). Beide kennen sich seit vielen Jahren und leben in Kümmersbruck. "Ich hoffe, dass wir viel Spaß haben. Wir freuen uns auf die tollen Ballveranstaltungen und Faschingszüge, bei denen ich nicht unten stehe, sondern ganz oben", so die Prinzessin.