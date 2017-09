52 Titel, 463 Konzerte, 573 Fanbriefe und insgesamt über 55 000 Konzertbesucher - diese Zahlen lügen nicht: Das Simon & Garfunkel-Tribute-Duo begeistert Fans deutschlandweit und, seit seinem ersten Auftritt im ausverkauften Musikomm, auch die Amberger.

Von Dagmar WilliamsonAmberg. Cover-Bands gibt es viele. Kopiert wird nicht nur die Musik, sondern oft, mehr schlecht als recht, Aussehen, Aussprache und Mimik. Zu den Opfern gehören Elvis, The Beatles, AC/DC und auch Simon & Garfunkel. So verriss Paul Simon persönlich das "Mrs. Robinson"-Cover von The Lemonheads und nannte es Ketzerei. Die Nu-Metal-Band Disturbed versuchte sich mit "Sound of Silence". Überraschend wurde diese schlechte Nummer für einen Grammy nominiert. Warum kommt es einem Musiker auch in den Sinn, die klangreine Poesie des Folk-Duos Nummer eins der 60er- und 70er-Jahre zu verändern? Das dachten sich auch Thomas Wacker und Thorsten Gary, das Tribute-Team."Paul braucht sich gar nicht beschweren - wir zahlen unsere Gema-Gebühren", kontert Thorsten Gary, die Stimme von Art Garfunkel, mit einem Augenzwinkern. Cover-Band zu sein, ist nicht leicht. Die Erwartungen sind hoch, das Publikum kennt jedes Stück. Einfach nur Nachspielen reicht da nicht. Um das Musikgefühl und die vielen kleinen musikalischen Raffinessen zu erwecken, benötigt man auch erstklassige Musiker.Fingertechnisch - sicherlich. "Scarborough Fair" hat schon den einen oder anderen Gitarristen in den Wahnsinn getrieben. "Da hilft nur, die Drei auf der hohen E-Saite bis zum Takt-Ende liegenlassen", sagt ein Musiklehrer. Das Stück zu spielen, sei eine immense Leistung hinsichtlich der Koordination von Gehirn und Fingern. Selbst Paul Simon hat manchmal geschummelt und die einfache Version unterstützt von Background-Musikern gespielt. Kaum zu unterscheiden sind auch ihre perfekt harmonisierenden Stimmlagen, und ihre Darbietung lässt somit die Grenze zwischen Original und Kopie verschwimmen. "Wir konnten uns nicht leiden, aber wollten gemeinsam musizieren. Welche Band covern wir? Kommt nur Simon & Garfunkel in Frage", sagte Thomas Wacker, die Stimme von Paul Simon, mit einem Lachen. Dennoch stellen sie sich als Busenfreunde auf der Bühne gegenseitig vor. Das ist schon die erste Differenz zu Simon & Garfunkel, deren Hass-Liebe bekanntlich zur Trennung führte. Über Oberflächlichkeiten lässt sich streiten, aber das Auge des Publikums bleibt verschont. Wacker und Gary versuchen nicht krampfhaft in eine Rolle zu schlüpfen. Keine Wuschelhaare oder Prinz-Eisenherz-Haarschnitt; auch der Rollkragen-Pullover und die Cordhose bleiben fern. Kurzum, das Duo bleibt dem 21. Jahrhundert treu, auch wenn die Performance viele Besucher in Erinnerungen schwelgen lässt. "Oh, das ist so wunderbar! Meine Jugend!", schwärmt eine Ambergerin. Ihr Mann zieht nach: "Wahnsinn, verdammt nah am Original!"