Wie nah Regen und Sonne beieinander sein können, gab es am gestrigen Dienstagabend in der Oberpfalz zu sehen. Heftige Winde haben dunkle Regenwolken über die Oberpfalz gepeitscht. Die untergehende Sonne hat sie in leuchtendes Orange oder kräftiges Lila getaucht. Mancherorts gab es sogar einen Regenbogen zu sehen.

Die Fans unsererwaren begeistert von dem "Schauspiel" und teilen ihre Fotos mit uns.