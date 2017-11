Zum dritten Mal beteiligte sich die Grund- und Mittelschule in Ammersricht an der bundesweiten Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit. Diesmal sogar in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Ammersricht. (exb) Gleich zum Auftakt bekamen die Mittelschüler von Theresia Troppmann, einer Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, einen Milch-Parcours präsentiert. Dabei ging es darum, den Weg der Milch vom Bauernhof bis zum Lebensmittelgeschäft nachzuvollziehen und sich dabei Wissen über die Körperteile der Kuh und andere Fakten anzueignen. Daneben gab es eine Station, die über die Inhaltsstoffe der Milch informierte, und bei der die Schüler den Aufdruck einer Milchverpackung genauer unter die Lupe nahmen. Schließlich galt es, bei einem Geschmackstest auch Unterschiede in Abhängigkeit von der thermischen Behandlung zu schmecken. Den Abschluss bildete die Station Käse mit Erläuterungen zu verschiedenen Sorten.Ein weiterer Höhepunkt war laut einer Mitteilung der Schule ein Sinnesparcours. Es drehte sich also ums Sehen, Schmecken, Riechen, Hören und Tasten. Dabei lernten die Kinder, Obst- und Gemüsesorten besser kennen. An den verschiedenen Stationen bekamen die Schüler je eine Karte für ihren Feinschmecker-Pass, der auch Rezepte zum Nachkochen enthielt.Und dann war da noch der Sponsorenlauf: Eltern, Verwandte und Bekannte der Schüler hatten sich vorab bereiterklärt, einen gewissen Betrag pro gelaufener Runde (etwa 450 Meter) zu spenden. Auch mehrere Klassen der Willmannschule machten mit. Insgesamt absolvierten die Mädchen und Buben 3000 Runden. Der daraus resultierende Betrag von 2260 Euro kommt je zur Hälfte der Schule und der Jugendarbeit der Feuerwehr im Stadtteil Ammersricht zugute. Um die Stärkung der Läufer kümmerte sich der Elternbeirat, der Obst, Joghurt, Käsebrote und Getränke bot.Zum Abschluss der Aktionswoche gab es noch Besuch von Ernährungsberaterin Andrea Meiler, die den Schülern Tipps zur gesunden Ernährung gab. Mit großem Interesse folgten die Schüler den Ausführungen. Zudem hatte Brigitte Simmerl in ihrer 4. Klasse eine Info-Veranstaltung zur Zahngesundheit organisiert. Eine Zahnarzthelferin frischte bei den Kindern grundlegendes Wissen rund um die Zahnhygiene auf.