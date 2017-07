Gute Nachrichten für 24 Zehntklässler des Erasmus-Gymnasiums: Das Institut Français in Erlangen teilte ihnen mit, dass sie alle die international angesehene DELF-Prüfung bestanden haben. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich laut einer Pressemitteilung das Diplome d'Études de la Langue Française. Dabei handelt es sich um ein Sprachzertifikat des französischen Kultusministeriums, das Fremdsprachenkenntnisse auf verschiedenen Niveaustufen nachweist. Die zentral gestellte Prüfung besteht aus Tests zum Hör- und Leseverständnis, zur Textproduktion und aus einer mündlichen Prüfung. 23 Gymnasiasten legten die Prüfungen auf dem Niveau B1 ab, Judith Witt, die auf dem Bild in der ersten Reihe in der Mitte zu sehen ist, sogar auf dem Niveau B2. Dieses entspricht dem Abitur-Standard. Abschließend heißt es in dem Schreiben des Erasmus-Gymnasiums: "Alle Diplome sind ein Leben lang gültig und eine Bereicherung für jeden Lebenslauf." Der Grund dafür: "Da sie ein Maß an aktiver Beherrschung der französischen Sprache nachweisen, das über reines Schulfranzösisch deutlich hinausgeht." Bild: exb