Zwei Seniorinnen und zwei kleine Mädchen probierten es gleich einmal aus: Seelenruhig spielten sie eine Partie des beliebten Spieleklassikers. Allerdings auf einem Spielbrett, dass einen nicht zu übersehenden Bezug zu Amberg hat. Seit dieser Woche gibt es in der Tourist-Info eine eigene Amberg-Edition von "Mensch ärgere dich nicht", dessen Erfinder ja bekanntlich ein Amberger war: Josef Friedrich Schmidt.

So langsam mausert sich Amberg zur Mensch-ärgere-dich-nicht-Stadt. Nach der Stadtführung "Auf den Spuren von Josef Friedrich Schmidt", einer Hinweistafel an Schmidt Geburtstadt, einem öffentlichen Spielfeld auf der Bleichwiese hinter dem ACC und dem Weltrekord ist die Amberg-Edition ein weiterer Baustein. Offiziell stellten Oberbürgermeister Michael Cerny und Kulturreferent Wolfgang Dersch das Amberg-Spiel im Marienheim vor. Zwei Seniorinnen und zwei kleine Mädchen bewiesen sogleich, dass es ein generationsübergreifender Zeitvertreib ist. "Es ist ein immerwährendes Spiel", urteilte Cerny und freute sich über die neue Amberg-Ausgabe. Er hofft, dass diese Edition bei seinen Bürgern "recht zahlreich unter dem Weihnachtsbaum liegen wird".Wolfgang Dersch listete auf, wer alles an dieser Co-Produktion beteiligt war. Zum Beispiel Bürgermeisterin Brigitte Netta, die der Kulturreferent als "Frau Mensch-ärgere-dich-nicht" bezeichnete. Sie habe vieles angestoßen, um den Spieleerfinder Schmidt zu würdigen. Weitere Mitwirkende waren der Stadtmarketing-Verein, Grafiker Manfred Wilhelm, Martina Meixner von der Tourist-Info und Norbert Weig, Geschäftsführer der in Altenstadt an der Waldnaab ansässigen Firma Puzzle & Play. Als Partner von Schmidt-Spiele hatte er die Rolle des Gesamt-Produzenten übernommen. "Das ist die weltweit erste regionale Ausgabe eines Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiels sein."Pablo de la Riestras Stadtplan wurde ebenso integriert wie Amberger Wahrzeichen. Auf dem Brett für vier Spieler sind die vier Tore zu sehen. Auf der Rückseite mit der Variante für sechs Spieler sind zusätzlich noch Stadtbrille und Rathaus zu finden. Verkauft wird die Amberg-Edition nun für 19,50 Euro in der Tourist-Information. Längst hat sich auf Facebook ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Netzwerk gegründet. Ein paar Ideen, die entwickelt wurden, könnten 2018 umgesetzt werden, kündigte Brigitte Netta an: "Vielleicht ist auch wieder etwas Größeres dabei."