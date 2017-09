Das war ein Auftakt nach Maß - und die ein oder andere Mass gab's natürlich auch: Pünktlich zum Beginn der Herbst-Dult zeigte der September doch noch, dass auch er schönes Wetter zu bieten hat. Bei reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, nicht zu warm und nicht zu kalt, ging's am Wochenende rund auf dem Festplatz. Der vereint wieder alles, was so ein Rummel braucht: Festzelt und Biergarten, Kinderkarussell und spektakuläre Fahrgeschäfte, Losstand, Autoscooter und auch das Enten-Angeln ist wieder mit dabei. Dazu noch ein mehrfaches Prosit der Gemütlichkeit und ein Griff in die Tüte mit gebrannten Mandeln: Dult-Herz, was willst du mehr? Am Dienstag geht es beim Volksfest mit dem Seniorentag weiter, dann folgt der Familientag.