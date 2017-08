Im Juni feierte der SC Germania sein 70-jähriges Bestehen (wir berichteten). Als Höhepunkt fand am Festsamstag ein Benefizspiel zwischen einer Auswahl Amberger Allstars und dem FC Sternstunden statt. Nun wurde der Erlös dieser Partie an den Verein Sternstunden überreicht: 3050 Euro. Den Scheck übergab Vorsitzender Alfred Scherm Bern Heinisch, den zuständigen Gebietsleiter des FC Sternstunden. Scherm: "Ich denke, das ist eine stolze Summe." Das Spiel sei ein echter Höhepunkt in der Vereinshistorie des SC Germania. Das Geld geht zu 100 Prozent an die Benefizaktion des bayerischen Rundfunks. Auf dem Bild von links: stellvertretender Vorsitzender Oliver Raschke, Vorsitzender Alfred Scherm, Fördervereins-Chef Konrad Singer, Bernd Heinisch und Organisator Stefan Jokiel. Bild: tne