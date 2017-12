Raigering. Nicht der Pandurenpark, der Stolz der Mitglieder des Sportvereins (SV) Raigering, sondern die vielen Helfer, die zum Erhalt des Geländes und somit auch wertvolle Arbeit für den Verein leisten, standen im Mittelpunkt eines Dankeschön-Abends. "Die große Stärke des SV war schon immer die Identifikation seiner aktiven Mitglieder und Funktionsträger mit ihrem Verein", unterstrich Vorsitzender Thomas Graml.

Erfolge dieser Art müssten nicht immer zwangsläufig in einer Tabelle sichtbar sein. Schon das positive Erscheinungsbild des Pandurenparks ist für Graml eine besondere Leistung. "Ihr seid der Querschnitt der Vielzahl an freiwilligen Unterstützern, die notwendig sind, damit es bei den Panduren rund läuft."Der Verein brauche nicht nur Übungsleiter, die sich Woche für Woche engagieren, nicht nur die Funktionäre, die täglich für den SVR arbeiten, es brauche auch die Helfer, "die 'mal einen Tag im Monat investieren, oder Unterstützer, die wir immer um Hilfe bitten können". Dennoch sei es immer schwieriger, diese Helfer zu finden. Doppelbelastungen Beruf und Familie seien oftmals große Hürden. Deshalb arbeite der SV an einer organisatorischen Neuausrichtung. Die Panduren ehrten an diesem Abend außerdem treue Mitglieder und langjährige Funktionäre, auf die der Verein besonders stolz ist.Ausgezeichnet wurden mit der Ehrenurkunde Albert Birner, Erich Gummermann und Oswald Weigl für ihre 70-jährige Mitgliedschaft sowie Adolf Birner und Gerhard Breu (60 Jahre). Sie hatten die Rarität des ersten Mitgliedsausweis des Vereins mit dabei. Helmut Bauer erhielt die goldene Vereinsnadel (50 Jahre). Außerdem bekamen Irene Hiltl, Ramona Weigl, Florian Erlbacher, Gernot Haspel, Robert Heldmann, Uwe Paul, Martin Sterk und Matthias Kurz die Vereinsnadel in Bronze (25 Jahre).Auf Funktionärsebene konnte der Sportverein Marianne Donhauser für ihre 30-jährige Funktionärstätigkeit mit einer Ehrenurkunde auszeichnen. Bis heute ist sie die Schatzmeisterin der Fitnesssparte. Eine Ehrenurkunde ging auch an Hubert Bauer (26 Jahre, Eisstocksparte) und Josef Birner (22 Jahre, Eisstocksparte) sowie an Ignaz Birner, Reinhold Riß und den bis heute aktiven Schatzmeister Markus Gilch (alle 18 Jahre).Die Funktionärsehrennadel in Gold bekamen Wolfgang Franz und Reinhold Hahn, die bis heute aktiv im Verein mitwirken. Die bronzene Funktionärsehrennadel erhielten Emily Hirschmann-Pirzer, Gerdi Kremer-Weiß, Kerstin Püschl, Sybille Zweck, Anja Stich, Klaus Bäumler, Jochen Schober sowie Christian Wiesmann für sechs Jahre aktive Vereinsarbeit. Dank sagte der SV ferner den ausgeschiedenen Vereinsfunktionären Jürgen Kremer und Michael Pinzenöhler.