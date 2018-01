Auf dem Modemarkt tummeln sich immer mehr Jogginghosen, die mit weitem Schlabberlook und billigem Material nichts mehr zu tun haben. Stilexperten bleiben aber weiter skeptisch. Am 21. Januar ist "Tag der Jogginghose".  Schafft die Sweatpant endgültig den gesellschaftlichen Durchbruch?

Jogginghose für Faulenzer?

Tracksuit-Hose löst Sweatpants ab

"Stilloseste Hose neben der abgeschnittenen Jeans-Hotpants"

Jogginghose im Alltag angekommen

Sekt-Fläschchen für Jogginghosen-Träger Über 1000 Fläschchen Sekt hat ein Supermarkt in Schwabach bei einer PR-Aktion 2017 an Jogginghosen-Träger verteilt. "Es wurde vom Kunden positiv wahrgenommen", sagte ein Sprecher der Supermarktkette. "Man kann es zumindest als PR-Erfolg bezeichnen." Zum internationalen Tag der Jogginghose hatte der Supermarkt Piccolo-Flaschen an Kunden verschenkt, die in Trainingsbuxe einkaufen gingen. Die Aktion war dem Supermarkt zufolge vom Marktteam geplant und als Geste für die Kunden gedacht - wurde aber bereits im Voraus durch eine unabhängig gegründete Facebook-Gruppe zu einem Hype. Mehr als 2200 Menschen hatten sich für das Event auf Facebook angemeldet. "Es war auch ein Gag", sagte der Supermarkt-Sprecher. "Als solches sollte man es bewerten und auch nicht überbewerten."

Skurrile Straftaten im Schlabberlook