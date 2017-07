Der Wilde Westen liegt nicht weit von der Vils entfernt: Die Cowboys der Red River Trail Crew 1968 Amberg haben schon vor vielen Jahren ihr Domizil im Industriegebiet Nord aufgeschlagen. Dort laden sie alle zwei Jahre zum Tag der offenen Ranch-Tür ein. Auch am Wochenende nahmen viele Hundert Gäste den Weg zum Red River auf sich. Fahrten mit dem Pferdewagen wechselten ab mit Bogenschießen für die Kinder, eine Hüpfburg lockte, die Wells-Fargo-Kutsche durfte nach Herzenslust geentert werden, und per Pony ließ sich das Gelände erkunden. Beim Kinder-Rodeo ging es um Hufeisen- und Spickerzielwerfen, auch beim Büchsenwurf gab es Preise für jeden. Händler boten Western-Outfits an, und auch OB Michael Cerny erschien korrekt mit Cowboyhut auf der Ranch.

Die Country-Band B-Minor mit Achilles Kuhn an der Pedal-Steel-Guitar unterhielt an beiden Tagen und begleitete auch die Auftritte der Line-Dancer. Der Grill lieferte gutes Essen, und Trailboss Shenandoah zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit seiner Crew und dem Zustrom der Besucher. Sie entdeckten auch den Red-River-Saloon und bestaunten das Wahrzeichen, Deutschlands größtes Western-Windrad.