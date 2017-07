20 Grad, leicht bewölkter Himmel - ideales Wetter für das 14. Amberger Kinderfest. Während die Kleinen entlang der Spielstraße auf Entdeckungsreise gingen, trotteten die Eltern entspannt hinterdrein. Nur einer kam so richtig ins Schwitzen.

Hochrote Köpfe

Wünsche für Kinder

Der arme Thomas Bärthlein. Der OTV-Moderator und Stadtrat arbeitete sich auf der großen Bühne hinter dem Wasserrad an der Lautsprecheranlage ab. Mal streikten die Boxen, dann versagte der Laptop mit der Musik seinen Dienst. Wenn einer am Sonntagnachmittag auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände geschwitzt hat, dann er.Obwohl? Tim (8) und Marius (9) aus Amberg hatten auch leicht erhöhte Temperatur. Der hochrote Kopf kam aber eher vom Rauf und Runter in der Riesen-Hüpfburg. "Shark Attac" hieß das aufgeblasene Monstrum in Form eines Haifischs, das auf Buben wie Mädchen magische Anziehungskraft ausübte. Wer die Trittleiter hinaufgeklettert war, durfte im Inneren des Hais eine Rutschbahn hinuntergleiten. Was von außen so aussah, als ob der Raubfisch im Sekundentakt Kinder ausspucken würde.Eigentlich hatten sich Tim und Marius durchaus auch an den hübschen Mädchen des Rock 'n' Roll-Club Schubidu interessiert gezeigt. Die Tänzerinnen hatten auf der Bühne Aufstellung genommen, aber nachdem die Musikanlage nicht so wollte, wie sie sollte, verlagerte sich ihr Augenmerk ziemlich schnell Richtung ältere Semester - zumindest von der Geschichtsschreibung her. In Sichtweite hatte die Mittelalter-Truppe von Cantus Ferrum ihr Lager aufgeschlagen. Über offenem Feuer rösteten die Buben Steckerlbrot.Jugendpflegerin Katrin Cislaghi zeigte sich am Nachmittag sehr zufrieden. "Der Andrang ist wie immer enorm", sagte sie. Der etwas wolkenverhangene Himmel sei für die Familien angenehmer als brütende Hitze. Auch Bürgermeisterin Brigitte Netta strahlte inmitten des bunten Gewusels zwischen Vesuna-Turm und Piratenspielplatz. Besonders am Herzen lag ihr die Wimpel-Aktion. Vom Jugendzentrum bis zum Siekids-Kindergarten spannte sich eine Schnur mit bunten Stoff-Dreiecken. Darauf hatten Buben und Mädchen ihre Wünsche für Gleichaltrige auf der ganzen Welt verewigt.Was auf den Wimpeln stand, sollten sich so manche Erwachsene hinter die Ohren schreiben. "Ein Lächeln auf jedem Gesicht", hieß einer der Wünsche. "Ein Zuhause", ein anderer. "Dass alle Menschen eine Wohnung haben" hatte die kleine Mathilda auf ihren Stoff-Fetzen gemalt. Die Aktion zeigte, dass die Kinder gerne an andere denken, auch wenn sie an einem solchen Tag zuallererst mit sich selbst beschäftigt sind.___Weitere Bilder im Internet: