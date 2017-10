Mobbing vergiftet nicht nur das Betriebsklima, es gehört vielfach auch zum Alltag in Schulen. Dem will man in der kommunalen Jugendarbeit entgegenwirken. Aktuell mit Präventionstheater.

Das Stück "Hier stinkt's" zeigte die verschiedenen Arten von Mobbing. Damit konfrontiert wurden Buben und Mädchen ab der sechsten Jahrgangsstufe. Die Jugendpflegerinnen Claudia Mai (Landkreis) und Katrin Cislaghi (Amberg) hatten bei der Veranstaltung im Jugendzentrum rund 200 Schüler zu Gast. Im Laufe des Jahres greifen sie durch Präventionstheater auch Themen wie Rechtsextremismus, Flucht und Asyl, selbstbestimmte Sexualität sowie Drogen und Sucht grundsätzlich auf.Tine und Marko (Christine Elsa Wagner und Julian Kuhndel), die Protagonisten von "Hier stinkt's", stellen Schüler zwischen 12 und 16 Jahren dar. Marko ist das Opfer, Tine die Rädelsführerin der Mobbinggruppe.Marko schildert seinen Mobbing-Alltag, Tine beschreibt das Geschehen aus ihrer Sicht. Um seiner Situation zu entkommen, sucht Marko nach den Gründen und startet verschiedene Versuche, sich den Gehässigkeiten zu entziehen. Im Verlauf des Stücks wird klar, dass auch Tine Opfer einer Zwangssituation ist. Bei einem dramatischen Showdown während einer Klassenfahrt kommen sich Tine und Marko näher. Die Geschichte endet versöhnlich, doch sind die psychischen Zerstörungen, die jahrelanges verbales, körperliches und stummes Mobbing hinterlässt, deutlich zu erkennen.Sichtbar werden sollten die bereits genannten Formen von Mobbing. Verbales Mobbing: Marco wird beleidigt als "Stinki", Tine findet immer wieder neue Variationen zum Thema "Hier stinkt's". Auch auf Facebook gehen die Schmähungen weiter. Körperliches Mobbing: Marcos Sachen werden kaputtgemacht. Auf dem Schulweg wird er mit Parfüm übergossen. Im Pausenhof wird ihm das Wort "waschen" auf die Stirn geschrieben. Stummes Mobbing: Marco wird aus der Klassengemeinschaft ausgegrenzt. Er sitzt alleine.Spontane Zwischenrufe aus den Reihen der Zuschauer zeigten kindliche Teilhabe am Geschehen auf der Bühne. Am Ende stellten sich Regisseur und Schauspieler den Fragen der Buben und Mädchen. Für eine Nachbereitungsstunde steht ihnen Arbeitsmaterial zu Verfügung.