Das Technische Hilfswerk (THW) lädt am Sonntag, 25. Juni, zum Tag der offenen Tür in die Drahthammerstraße 28 ein. Von 11 bis 19 Uhr können sich die Bürger über die ehrenamtliche Tätigkeit der Einsatzkräfte informieren. Bei Regen können die Gäste in die Fahrzeughallen ausweichen. Neben Einsatzvorführungen ist für das leibliche Wohl und Kinderunterhaltung gesorgt.

Auf die Besucher warten Einsatzvorführungen zum Szenario Gebäudeeinsturz mit den THW-Einsatzkräften, der Jugend und Rettungshundestaffel. Angeboten werden zudem Plättenfahrten auf der Vils.Für Kinder gibt es einen Spielplatz, Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiele oder Malecke. Bratwürste, Steaks, Käse sowie Kaffee und Kuchen stehen auf dem Speiseplan. Daneben kann der Fuhrpark des THW besichtigt werden und im Lehrsaal flimmern Filme über die Leinwand. Parkmöglichkeiten sind am Dultplatz vorhanden. Die Vorführungen sind jeweils zur vollen Stunde zwischen 13 und 16 Uhr geplant und bauen aufeinander auf.