Nach dem Zauberwürfel, dem Tamagotchi und Pokémon Go, hat jetzt auch der neueste Trend Amberg erreicht: der Fidget-Spinner. In den Spielzeugläden reißen sich die Kinder geradezu um die bunt leuchtenden Handkreisel. "Am letzten Schultag sind die Buben und Mädchen in zwei Schlangen vor der Kasse gestanden", berichtet die Verkäuferin des Spielwarengeschäfts Moedel in der Georgenstraße.

Zur Zeit-Verplemperung. Wenn man Hausaufgaben macht und einem langweilig ist. Benno (6) auf die Frage, wozu ein Fidget-Spinner gut ist

Der Handkreisel sieht aus wie ein abgerundeter Ninja-Wurfstern mit einem Kugellager in der Mitte und Gewichten an den äußeren Flügeln. Um ihn zum Drehen zu bringen, hält man ihn zwischen Daumen und Zeige- oder Mittelfinger und stupst ihn dann mit einem anderen Finger an. "Wir haben den Spinner schon seit drei Wochen im Sortiment. So richtig ins Rollen kam die Nachfrage aber erst in den vergangenen Tagen." Auch wenn die Eltern das nicht ganz verstehen können, sind Kinder und Jugendliche von der ersten Klasse an so begeistert von dem neuen Trendspielzeug, dass es teilweise schon zu wenig Nachschub für die große Nachfrage gibt. Die Kinder sind begeistert. Der sechsjährige Benno zum Beispiel hätte gern so ein Ding, weil es die meisten anderen aus der ersten Klasse auch schon haben. Wozu ein Fidget-Spinner gut ist? Benno hat darauf eine einfache Antwort. "Zur Zeit-Verplemperung. Wenn man Hausaufgaben macht und einem langweilig ist." Hier meldet er dringenden Bedarf an.