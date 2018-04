Der Tag sollte in die Geschichtsbücher der Amberger Vilspiraten eingehen. Zum zweiten Mal nach 2017 hatten sich die Hobby-Eishockeyspieler für das Finale der 2. Nordbayern-Hockey-Liga (2. DNHL) qualifiziert. Im Falle eines Sieges wäre der Aufstieg in die 1. DNHL, der höchsten Spielklasse für regionale Freizeitspieler, perfekt - gleichbedeutend mit dem größten Erfolg in der Vilspiraten-Historie. Nachdem die Amberger im Vorjahr gegen die Uni Bayreuth verloren hatten, wollten sie es dieses Mal besser machen. Doch gegen die Canalian Rats aus Burgthann gab es für das Team von Trainer Christian Martin eine 4:5- Niederlage. Alle Tore für Amberg schoss Christian Pohl, der von 2003 bis 2014 für den ERSC beziehungsweise den EC 2000 Amberg auf Torejagd gegangen war. In der neuen Saison wollen die Vilspiraten einen weiteren Anlauf starten und aufsteigen.