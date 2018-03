Die Überraschung ist Eduard Hanauer gelungen: Zur Hauptversammlung wartete der Vorsitzende der DJK Ammersricht mit Michael Cerny als prominenten Gast auf. Der OB kommt gerne auch zum viertgrößten Amberger Sportverein, denn als großer Fan habe er alle Clubs im Blick.

Aus der Hauptversammlung Wahl der Spartenleiter



Gymnastik



Elfriede Götz, Doris Miltner-Hillen



Kraftsport



Norbert Hausner, Konrad Opitz



Tennis



Herbert Madl



Volleyball



Dieter Purschke



Jugendvertreter



Nico Harrer



Ehrungen



50 Jahre Mitglied



Rosi Lil



40 Jahre Mitglied



Anita Brunner



Wolfgang Brunner



Erhard Heidinger



Karl Kellner



Annelies Lier



Peter Lill



30 Jahre Mitglied



Inge Ertl (hae)

Ammersricht. (hae) Hanauer kam zunächst auf die positive Entwicklung zu sprechen, vor allem im Nachwuchsbereich. Von 490 Mitgliedern sind 136 Kinder und Jugendliche, also mehr als 25 Prozent sowie zwei Drittel weiblich. Insgesamt kann in den Sparten Tennis, Gymnastik, Kraftsport und Volleyball unter zwölf Angeboten ausgewählt werden.Beim Rückblick auf 2017 stand die 50-Jahr-Feier im Vordergrund. Obwohl der Vorstand das Fest bestens vorbereitet hatte und das Wetter passte, war der Besucherzuspruch laut Eduard Hanauer an allen drei Festtagen enttäuschend. Der Vorsitzende war besonders von den Sparten Zumba und Kraftsport enttäuscht. Dagegen gingen die für 2017 geplanten Investitionen dank erheblicher Eigenleistungen zügig über die Bühne. Für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportheimes, eine neue Giebelverkleidung und Fassadenarbeiten am gesamten Haus wurden 25 000 Euro ausgegeben.Erfreulich ist laut Hanauer auch, dass der Ertrag aus der Photovoltaikanlage über der Prognose liegt. Nach wie vor sei die Instandhaltung der Anlage eine große Aufgabe für den Vorstand. Das erfordere immenses ehrenamtliches Engagement. Aber es werde immer schwieriger, Mitglieder für die Mitarbeit zu gewinnen. Hanauer forderte die Politik auf, die Vereine durch eine Erhöhung der Ehrenamtspauschale zu unterstützen. Ohne qualifizierte Kräfte werde es bald zu einem Vereinssterben kommen.Detailliert listete Schatzmeisterin Angelika Frei die finanzielle Situation auf. Trotz des Defizits beim Jubiläum wurde ein Jahresüberschuss von knapp 4600 Euro erwirtschaftet. Gerade die geschulterten Investitionen mit eigenen Mitteln zeugten vom solidem Wirtschaften der vergangenen Jahre. Breiten Raum nahmen bei der Versammlung Ehrungen ein. Rosi Lill wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der DJK und für 30 Jahre als Übungsleiterin geehrt. Bereits 40 Jahre sind Anita Brunner, Wolfgang Brunner, Erhard Heidinger, Karl Kellner, Annelies Lier und Peter Lill im Verein.Eine Ehrung für 30 Jahre wurde Inge Ertl zuteil. Nach 18 Jahren gab Agnes Jüres die Leitung für die Gymnastiksparte ab. Der Vorsitzende hob das große Engagement hervor, lobte ihren Einsatz für den Zusammenhalt in der Sparte und dankte ihr für die jahrelange Mitarbeit im Vorstand.Erste Infos zum geplanten Vereinsausflug im Herbst kamen zum Schluss von Konrad Opitz. Das Ziel ist Österreichs Hauptstadt Wien.