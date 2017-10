Ganz so hoch hinaus geht es auch mit dem Schmetterling-Karussell nicht. Bernd Georgi musste schon in den Segelflieger steigen, um diese Luftaufnahme von der Michaeli-Dult zu machen. Auch wenn am Freitag schon das Abschluss-Feuerwerk gekracht hat, geht das Fest wegen des Feiertags in die Verlängerung. Heute folgt ein zweiter Familientag. "Zweimal fahren, einmal bezahlen", lautet die Devise von 14 bis 19 Uhr. Am Abend spielen die Original Oberpfälzer Gaudiburschen im Bierzelt. Am Tag der Deutschen Einheit bietet der Festwirt ab 11 Uhr einen Mittagstisch an. Mit dem Original Oberpfalz Duo klingt die Dult dann ab 16 Uhr aus. Bild: Bernd Georgi