Wenn es um Ehrungen geht, bekommt man in der Regel etwas. Die Amberger Reservisten geben aber gerne auch, wenn sie zum Jahresabschluss Bilanz ziehen.

Zu ihrer Jahresabschlussfeier setzte sich die Reservistenkameradschaft Amberg um Vorsitzender Werner Koller im Casino der Schweppermannkaserne zusammen. Seinen Rückblick verband Koller mit einer doch eher unüblichen Bitte nach einer Spende für caritative Zwecke. Auf 200 Euro summierte sich schließlich die spontane Sammlung. Der Betrag soll über das Kinderhilfswerk Unicef notleidenden Kindern in Syrien zugute kommen.Gertraud Walter gelang, mit einer kurzen Geschichte der Versammlung eine weihnachtliche Atmosphäre zu geben. Wie üblich, standen jedoch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im Mittelpunkt des Jahresabschlusses. Kreisvorsitzender Bertram Gebhard überreichte mithin entsprechende Anerkennungsurkunden und Treuenadeln des Verbandes der Reservisten an Raimund Walter und Dragan König (10 Jahre), Hubert-Wilhelm Meier (25) Karl Baierlein (40).Als Dank und Anerkennung für besondere Leistungen bei ihrer Tätigkeit im Vorstand der Reservistenkameradschaft Amberg erhielten Kurt Karaß die Ehrennadel der Kreisgruppe in Bronze sowie Manfred Hörmannsdorfer und Dieter Walter die Ehrennadel der Kreisgruppe in Gold. Der Abend endete mit einem hervorragendem Essen und guten Gesprächen, die die Kameradschaft weiter pflegen.